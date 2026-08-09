Tổ chức tín dụng nước ngoài được thanh toán quốc tế qua tài khoản ở Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 39/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN về sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú và người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Thông tư số 39/2026/TT-NHNN được ban hành nhằm bổ sung quy định về việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam, qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tài khoản đại lý giữa các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động thanh toán xuyên biên giới trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, góp phần tạo thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và mở rộng phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN.

Điểm mới đáng chú ý là tổ chức tín dụng nước ngoài được sử dụng tài khoản tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để thực hiện thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ khách hàng của mình.

Bên cạnh thanh toán, chuyển tiền quốc tế, các tổ chức tín dụng nước ngoài còn được thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN. Các nội dung khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản sẽ do hai bên thỏa thuận bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, Thông tư 39 siết chặt trách nhiệm của các ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng phải hướng dẫn khách hàng, kiểm tra, lưu giữ chứng từ giao dịch; tự chịu trách nhiệm về dịch vụ cung ứng và thực hiện đầy đủ quy định về quản lý ngoại hối, thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đáng chú ý, ngân hàng được phép phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản của tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại chính ngân hàng, đồng thời tuân thủ các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư số 39/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2026./.

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