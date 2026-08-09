Kinh tế

Tập trung nguồn lực đưa Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 về đích

Sau thời gian triển khai nhiều hạng mục, Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 đang được tăng tốc với mục tiêu đưa hai tổ máy vào vận hành trong năm 2027, bổ sung nguồn điện quan trọng cho miền Nam.

Toàn cảnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. (Ảnh: Bnews)
Toàn cảnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. (Ảnh: Bnews)

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 về đích đúng tiến độ.

Theo kế hoạch đề ra, tổ máy số 1 Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sẽ vào vận hành trong quý 2/2027 và tổ máy số 2 sẽ vào vận hành trong quý 3/2027.

Ông Hà Đình Niên, Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 cho biết, đến thời điểm này, phần lớn các gói thầu của Dự án đã được ký hợp đồng và đang thi công. Hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị turbine-máy phát của Dự án cũng đã được ký kết.

Các bên đang tập trung tối đa nguồn lực, ưu tiên đưa những thiết bị quan trọng về công trường theo đúng trình tự lắp đặt.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 cùng các nhà thầu vừa diễn ra, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường yêu cầu các bên tăng cường phối hợp, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai công việc và hoàn thiện hồ sơ liên quan, tạo điều kiện để những khó khăn, vướng mắc được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đánh giá Dự án đang có những chuyển biến tích cực, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh trong quản lý dự án, tiến độ là yêu cầu hàng đầu, đồng thời là thước đo phản ánh kết quả của toàn bộ quá trình triển khai. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án và các bên liên quan phải tập trung giữ tiến độ, chủ động đề xuất các giải pháp, cơ chế cần thiết để Tập đoàn xem xét, xử lý trên tinh thần ủng hộ tối đa.

Nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý Dự án về việc áp dụng một số cơ chế nhằm rút ngắn thủ tục và thời gian lựa chọn nhà thầu, xử lý các công việc phát sinh, Tổng Giám đốc Petrovietnam khẳng định việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm với cơ chế kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu về huy động nhân sự, chế độ phúc lợi cùng những nội dung liên quan, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã định hướng xử lý cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai công việc hiệu quả, đưa Dự án Long Phú 1 về đích đúng tiến độ.

Với công suất 1.200 MW, Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần đáng kể cho hệ thống điện miền Nam, khu vực có tốc độ tăng phụ tải nhanh nhưng còn thiếu nguồn phát tại chỗ.

Bên cạnh vai trò trong hệ thống điện, Long Phú 1 còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hạ tầng đường bộ, cảng sông, logistics được cải thiện; hàng nghìn lao động địa phương có việc làm ổn định; các dịch vụ ăn ở, vận tải, thương mại quanh khu vực công trường cũng sôi động trở lại./.Anh Nguyễn

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhiệt điện Long Phú 1 #Dự án điện #Petrovietnam #đầu tư năng lượng #đóng điện #An ninh năng lượng #NQ 70-bt
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