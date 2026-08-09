Chứng khoán tuần tới: VN-Index có vượt được vùng 1.800 điểm?

Sau hai tuần hồi phục liên tiếp, VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.775-1.800 điểm. Thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt trong khi dòng tiền trong nước vẫn thận trọng, khiến diễn biến thị trường tuần tới được dự báo tiếp tục có sự giằng co và phân hóa.

Dù vậy, kết quả kinh doanh bán niên tích cực, dòng vốn ngoại trở lại và kỳ vọng nâng hạng thị trường vẫn là những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý.

Đà tăng chững lại

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 3-7/8, VN-Index tăng 32,28 điểm, tương đương 1,85%, lên 1.768,06 điểm. VN30-Index tăng 2,08%, lên 1.911,09 điểm.

Sau bốn tuần điều chỉnh mạnh từ vùng 1.900 điểm về quanh 1.650 điểm, VN-Index đã hồi phục trong hai tuần liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.775-1.810 điểm. Đây cũng là vùng đáy cũ đã bị xuyên thủng trong nhịp điều chỉnh hồi tháng 6/2026.

VN-Index đang tiến gần mốc 1.775 điểm, được xem là ngưỡng cản quan trọng. Nếu không vượt qua được vùng này, chỉ số có thể gặp thêm áp lực bán và rung lắc.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI), biên độ tăng của VN-Index đang thu hẹp sau hai tuần hồi phục. Vùng kháng cự quanh 1.790 điểm chưa được chinh phục, trong khi vùng hỗ trợ được chú ý quanh 1.720 điểm. Theo đó, thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng mới.

Công ty Chứng khoán Asean (Aseansc) dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh vùng 1.760-1.770 điểm trước khi hình thành hướng đi rõ hơn. Trong bối cảnh này, các nhịp điều chỉnh có thể tạo sự phân hóa mạnh hơn giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap đưa ra kịch bản cơ sở với xác suất 65% VN-Index chinh phục thành công mốc 1.800 điểm, với vùng hỗ trợ gần nhất tại 1.750 điểm.

Nếu vượt được ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số có thể quay trở lại khu vực thị trường tăng giá. Trong kịch bản này, Vietcap dự báo VN-Index có thể chạm mốc 1.885 điểm ngay trong tháng Tám/2026.

Một trong những vấn đề đáng chú ý trong tuần tới là khả năng cải thiện của thanh khoản. Khối lượng giao dịch tuần qua thấp hơn khoảng 9% so với mức trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền vẫn tương đối thận trọng sau nhịp hồi phục nhanh.

(Ảnh: Vietnam+)

Trong khi dòng tiền nội chưa thực sự đồng thuận, khối ngoại lại có sự thay đổi đáng chú ý. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng hơn 10,3 triệu đơn vị nhưng mua ròng 2.249,5 tỷ đồng về giá trị, cải thiện mạnh so với mức bán ròng 2.438,7 tỷ đồng trong tuần trước.

Khối ngoại mua vào 346,5 triệu đơn vị, trị giá 13.003,3 tỷ đồng, trong khi bán ra 356,8 triệu đơn vị, trị giá 10.753,8 tỷ đồng.

FPT dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 667 tỷ đồng, tiếp đến là VIC 617 tỷ đồng, CTG 438 tỷ đồng, MBB 415 tỷ đồng và HPG 335 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ròng khoảng 572 tỷ đồng và TCB khoảng 394 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng cả 5 phiên với giá trị 87,8 tỷ đồng. Tại UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11,84 tỷ đồng.

Việc khối ngoại trở lại mua ròng trên HOSE là điểm sáng đối với thị trường. Tuy nhiên, cần thêm các phiên mua ròng liên tiếp để xác nhận khả năng thay đổi xu hướng của dòng vốn quốc tế.

Một yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng Tám là kết quả kinh doanh bán niên của các doanh nghiệp niêm yết.

Theo thống kê của Vietcap, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của 84 cổ phiếu trong phạm vi theo dõi tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Vietcap đánh giá kết quả này góp phần củng cố nền tảng cơ bản của thị trường, đồng thời hỗ trợ mức định giá P/E của VN-Index.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng áp lực bán liên quan đến sử dụng đòn bẩy có thể giảm dần. Trong quý 2/2026, dư nợ margin tăng thêm 26.700 tỷ đồng, tương đương 6% so với quý trước, khiến thị trường nhạy cảm hơn khi điều chỉnh trong tháng Bảy.

Sau khi một phần đòn bẩy đã được giải tỏa, áp lực bán bắt buộc nhiều khả năng hạ nhiệt trong một đến hai tháng tới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho diễn biến ngắn hạn.

SSI đánh giá cơ hội giao dịch có thể xuất hiện trong tháng Tám. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa phát tín hiệu đảo chiều xu hướng trong trung hạn khi áp lực lãi suất nhiều khả năng kéo dài trong nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cao và mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức tham vọng.

Diễn biến giá dầu và chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là những yếu tố bên ngoài cần theo dõi trong tuần tới. Nếu giá dầu neo cao kéo dài, lạm phát Mỹ có thể chịu thêm áp lực, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Đồng USD mạnh lên cũng có thể ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Do đó, bên cạnh diễn biến kỹ thuật của VN-Index, các yếu tố vĩ mô quốc tế sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư và khả năng duy trì dòng tiền trên thị trường.

Trong tuần qua, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn nhà nước trở thành tâm điểm khi đồng loạt tăng mạnh trong phiên cuối tuần.

Các mã BCM, GAS, GVR, SZC và ACC tăng hết biên độ. PLX tăng 6,68%, BVH tăng 6,53%, VNM tăng 5,08%, BSR tăng 4,59%, CTG tăng 3,67% và BID tăng 3,03%. Nhiều cổ phiếu khác như SAB, DCM, PVT, BFC và VTP tăng trên 2%.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thông tin này tạo thêm sự quan tâm đối với nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước, song giới phân tích cho rằng cần thận trọng với những cổ phiếu tăng nóng khi thanh khoản chung chưa cải thiện tương xứng.

Trái chiều, nhóm cổ phiếu công nghệ có một tuần điều chỉnh sau nhịp hồi phục mạnh trước đó. Chỉ số ngành công nghệ bước vào tuần ở vùng khoảng 156 điểm, sau đó giảm dần và kết thúc phiên 7/8 tại 153,24 điểm, giảm 0,38 điểm, tương đương 0,25% trong ngày. Tính chung cả tuần, chỉ số mất khoảng 2,76 điểm, tương ứng gần 1,8%.

(Ảnh: Vietnam+)

Như vậy, nhóm công nghệ đã chuyển từ trạng thái phục hồi mạnh sang giằng co và điều chỉnh, dù vẫn cao hơn đáng kể so với vùng dưới 140 điểm hồi cuối tháng Bảy.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm trong tháng Tám là việc FTSE Russell dự kiến công bố kết quả đánh giá bán niên bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series vào ngày 21/8.

Kết quả này sẽ bao gồm danh sách các cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào chỉ số sau khi thị trường chính thức được nâng hạng trong tháng Chín.

Đây được xem là một trong những thông tin có thể tác động đến dòng vốn ngoại và diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong thời gian tới.

Nhìn lại tuần giao dịch 3-7/8, VN-Index tăng 1,85%, đánh dấu tuần hồi phục thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số chưa vượt được vùng 1.775-1.800 điểm, trong khi thanh khoản thấp hơn mức trung bình 20 tuần.

Trong tuần tới, phản ứng của VN-Index tại vùng 1.775-1.800 điểm sẽ là yếu tố quan trọng. Nếu dòng tiền cải thiện, khối ngoại tiếp tục mua ròng và chỉ số vượt được vùng cản với thanh khoản tăng, đà hồi phục có thể được củng cố. Ngược lại, áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự trong bối cảnh thanh khoản thấp có thể khiến thị trường tiếp tục rung lắc và phân hóa.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư khi kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần giao dịch đầu tháng Tám/2026 bằng những kỷ lục mới, trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động suy yếu thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tâm điểm của tuần giao dịch là báo cáo việc làm tháng Bảy/2026 công bố ngày 7/8. Trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng trưởng từ 80.000 đến 100.000 vị trí, nền kinh tế Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng qua.

Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin này ngay lập tức khiến đồng USD lao dốc nhưng lại tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường cổ phiếu, do giới đầu tư tin rằng Fed sẽ phải cân nhắc lại lộ trình tăng lãi suất để tránh làm suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8 tại New York, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên mức kỷ lục mới là 7.757,64 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 26.690,62 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng duy trì sắc xanh khi tăng 0,3% lên 54.036,93 điểm.

Tính chung cả tuần, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận xu hướng tăng điểm chủ đạo nhờ sự cộng hưởng từ nhóm cổ phiếu công nghệ và những tín hiệu ngoại giao tích cực tại Trung Đông.

Sắc xanh từ Phố Wall cũng lan tỏa sang các thị trường quốc tế. Tại châu Âu, chốt phiên 7/8, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,2% lên 8.714,93 điểm, chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,7% lên 26.319,45 điểm, cả hai đều thiết lập mức cao mới.

Tại châu Á, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) và Shanghai Composite (Thượng Hải) lần lượt tăng 0,5% và 1,0% trong phiên cuối tuần, phản ánh kỳ vọng tích cực vào sự ổn định của kinh tế toàn cầu./.

Thị trường chứng khoán: Sức ép từ "vùng trũng" thông tin sau một nhịp phục hồi Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần phục hồi thứ hai, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài và chính sách hỗ trợ giúp duy trì đà tăng dù còn nhiều thách thức.