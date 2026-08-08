Thị trường chứng khoán: Sức ép từ "vùng trũng" thông tin sau một nhịp phục hồi

Mặc dù, thị trường chứng khoán ghi nhận tuần hồi phục thứ hai liên tiếp, song diễn biến giao dịch đã bắt đầu cho thấy sự phân hóa rõ nét khi VN-Index tiệm cận các vùng cản kỹ thuật quan trọng.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm và áp lực địa chính trị toàn cầu duy trì ở mức cao, giới phân tích cho rằng dòng tiền đang tìm kiếm điểm tựa từ các chính sách cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và động thái mua ròng của khối ngoại.

Thanh khoản thu hẹp

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8/2026 với những tín hiệu phục hồi kỹ thuật tương đối rõ nét sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 1,85% lên mức 1.768,06 điểm. Tương tự, chỉ số VN30 ghi nhận mức tăng 2,08%, đóng cửa tại 1.911,09 điểm, giữ vững trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Mặc dù sắc xanh lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành (như cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, công nghệ và ngân hàng), đà tăng của thị trường đã có dấu hiệu chững lại khi tiến sát các ngưỡng cản. Cụ thể, VN-Index hiện vẫn nằm dưới vùng kháng cự quanh 1.775 điểm, tương đương với đường trung bình động 200 phiên (MA200).

Sự suy giảm của thanh khoản là điểm đáng lưu ý trong nhịp tăng này. Theo số liệu thống kê, khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm 10,3% so với tuần trước đó.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định thị trường có tuần hồi phục thứ hai liên tiếp sau bốn tuần điều chỉnh, nhưng đà tăng chững lại thấy rõ khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.775-1.810 điểm, vốn là vùng đáy cũ đã bị thủng hồi tháng Sáu. Khối lượng giao dịch thấp hơn khoảng 9% so với trung bình 20 tuần cho thấy dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước còn chần chừ chưa dám giải ngân mạnh.

Trên thị trường, sự sụt giảm thanh khoản này đang phản ánh trạng thái phân hóa dòng tiền. Lực cầu không trải đều mà tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và những doanh nghiệp sở hữu kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng vượt trội.

Cú hích từ chính sách

Trong bối cảnh dòng tiền của khối nội có phần dè dặt, lực cầu từ phía các nhà đầu tư nước ngoài đã trở thành điểm tựa thanh khoản đáng kể cho thị trường. Sau giai đoạn bán ròng kéo dài, các nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng mạnh mẽ với giá trị đạt 2.251 tỷ đồng trên sàn HoSE (tổng giá trị mua ròng trên cả hai sàn đạt hơn 2.100 tỷ đồng). Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân lớn ở nhóm cổ phiếu Vingroup, góp phần cải thiện đáng kể tâm lý thị trường chung.

Song song với yếu tố dòng vốn, động lực thúc đẩy đà tăng điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước, xuất phát từ thông tin chính sách mang tính định hướng dài hạn. Việc Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg (ngày 5/8/2026) ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện cơ cấu lại vốn, đã tạo ra hiệu ứng tích cực.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) nhấn mạnh sau thông tin này, các cổ phiếu có vốn Nhà nước phản ứng tích cực và là động lực dẫn dắt thị trường, hỗ trợ VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.800 điểm. Dù có sự thận trọng nhất định khi chỉ số tiệm cận vùng cản mạnh, song chất lượng thị trường đang cải thiện khá tốt.

Khối lượng giao dịch trên thị trường thấp hơn khoảng 9% so với trung bình 20 tuần cho thấy dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước còn chần chừ chưa dám giải ngân mạnh. (Ảnh: Vietnam+)

Áp lực từ "vùng trũng" thông tin

Mặc dù có những điểm đỡ từ chính sách trong nước và dòng vốn ngoại, song xu hướng của thị trường trong ngắn hạn được giới phân tích dự báo sẽ đối mặt với giai đoạn tích lũy chặt chẽ do thiếu vắng các thông tin hỗ trợ mới. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đã đi qua, đồng nghĩa với việc thị trường bước vào "vùng trũng" thông tin cho đến kỳ báo cáo tiếp theo.

Bên cạnh đó, rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế vẫn là yếu tố khó định lượng.

Phân tích về mối tương quan này, ông Nguyễn Tấn Phong (Pinetree) chia sẻ: “Khi nội lực yếu, biến động của VN-Index sẽ phụ thuộc nhiều vào chứng khoán Mỹ và diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran. Rủi ro cần theo dõi sát là giá dầu Brent neo cao quanh vùng 83 USD kéo dài, có thể khiến lạm phát Mỹ nóng trở lại, trì hoãn lộ trình giảm lãi suất của FED và thúc đẩy đồng USD mạnh lên. Khi đó, khối ngoại hoàn toàn có thể đảo chiều bán ròng.”

Sự thận trọng của các định chế tài chính còn được thể hiện rõ nét trên thị trường phái sinh. Trong tuần qua, chênh lệch âm (basis) của hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất so với chỉ số VN30 đã mở rộng lên mức -20,99 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 2,9%, cho thấy các nhà giao dịch đang tăng cường vị thế phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu cơ sở khi chỉ số tiệm cận các vùng kháng cự mạnh.

Với cấu trúc thị trường hiện tại, các chuyên gia nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index được dự báo sẽ dịch chuyển từ phục hồi sang tích lũy trong biên độ hẹp 1.745-1.800 điểm. Xu hướng trung hạn chỉ thực sự cải thiện rõ nét khi chỉ số vượt qua được đường kênh giá giảm nối các vùng đỉnh lịch sử thiết lập từ tháng 5 đến tháng 7/2026.

Trong trường hợp áp lực cung tại vùng 1.750 điểm duy trì ở mức thấp và lực cầu cải thiện dần, VN-Index sẽ có cơ hội kiểm định lại mốc kháng cự 1.800 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể kiểm định lại các vùng giá thấp hơn nhằm tìm kiếm dòng tiền bắt đáy.

Nhóm phân tích SHS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý và tránh trạng thái mua đuổi khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.800 điểm. Mục tiêu đầu tư nên hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn mặt bằng chung của nền kinh tế, như tài chính, năng lượng, bảo hiểm và viễn thông./.

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