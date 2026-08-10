Giá vàng trong nước đi xuống, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (10/8) quay đầu giảm nhẹ, trong khi đó tỷ giá USD tiếp tục tăng thêm 28 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.328 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.491 đồng/USD, tăng 28 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.350 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 80 đồng, Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.020-26.400 đồng/USD, giảm 30 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 25.990-26.435 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD ở chiều bán ra; Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.980-26.380 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần Tại thị trường châu Á, giá vàng dao động quanh mức 4.345 USD/ounce, sau khi tăng hơn 7% trong tuần trước trong khi giá vàng giao ngay tại thị trường Singapore tăng nhẹ 0,1% lên 4.347,01 USD/ounce.