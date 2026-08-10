Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/8, sau khi ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2026, trong bối cảnh giới giao dịch đánh giá những số liệu bất ngờ cho thấy thị trường việc làm Mỹ suy giảm, qua đó làm dịu lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Đầu phiên này, tại thị trường châu Á, giá vàng dao động quanh mức 4.345 USD/ounce, sau khi tăng hơn 7% trong tuần trước. Vào lúc 7 giờ 29 phút sáng 10/8 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường Singapore tăng nhẹ 0,1% lên 4.347,01 USD/ounce.

Số liệu công bố ngày 7/8 cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã cắt giảm việc làm trong tháng 7, trong khi số việc làm mới của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn so với đánh giá trước đây.

Sau khi số liệu trên được công bố, một chỉ số của Bloomberg theo dõi đồng USD giảm 0,4%, qua đó hỗ trợ các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này như vàng. Đồng USD yếu hơn thường khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Báo cáo việc làm cũng khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang ngày càng chia rẽ về cách kiểm soát lạm phát, vốn chịu thêm sức ép từ cuộc chiến kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Trong những tuần gần đây, giá vàng phần lớn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Lực mua khi giá giảm cũng ngày càng mạnh kể từ đợt lao dốc do xung đột khiến vàng rơi vào thị trường giá xuống hồi tháng 6/2026.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 4/8, các quỹ đầu cơ và nhà quản lý tiền tệ đã gia tăng các vị thế đặt cược vào khả năng giá vàng tăng, lên mức cao nhất trong hơn sáu tháng.

Vàng còn nhận được hỗ trợ từ dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tại Trung Quốc. Các quỹ này tiếp tục ghi nhận dòng vốn vào trong tuần trước, kéo dài chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 3/2026.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cũng đẩy mạnh bổ sung vàng vào kho dự trữ. Số liệu công bố ngày 7/8 cho thấy nước này mua thêm 640.000 ounce vàng trong tháng 7/2026, đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp tăng dự trữ kim loại quý.

Mặc dù phục hồi trong thời gian gần đây, giá vàng vẫn thấp hơn gần 20% so với thời điểm trước khi cuộc xung đột Mỹ-Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Cuối tuần qua, Iran và Oman vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia gần Biển Đỏ.

Cũng trong sáng 10/8, giá bạc tăng 0,6% lên 63,92 USD/ounce, trong khi giá bạch kim và palladium ít biến động.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 10/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 141-144,02 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Dữ liệu việc làm Mỹ mở thêm dư địa cho giá vàng trong tuần qua Diễn biến mới nhất từ thị trường lao động Mỹ đang làm thay đổi nhanh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tiếp thêm động lực cho giá vàng.