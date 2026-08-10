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Giá dầu tiếp tục leo thang khi rủi ro gián đoạn nguồn cung gia tăng

Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên sáng 10/8 khi những bất ổn quanh Eo biển Hormuz và các cuộc tấn công mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Lê Minh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng 10/8 tại châu Á, khi Iran và Oman vẫn chưa đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, đồng thời lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia gần Biển Đỏ.

Giá dầu Brent ở mức trên 84 USD/thùng sau khi tăng hơn 5% trong ba phiên trước đó. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) dao động gần mức 79 USD/thùng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cuối tuần qua cho biết nước này đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz sẽ phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác, bao gồm việc chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bồi thường thiệt hại do xung đột.

Ông loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ vào thời điểm hiện tại do những vi phạm đối với thỏa thuận hòa bình tạm thời đạt được hồi tháng Sáu.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ với trang tin Axios vào ngày 9/8 rằng Mỹ hiện đang chọn cách tiếp cận "trầm lắng hơn."

Những phát biểu này được đưa ra sau nhiều tuần ông Trump cảnh báo thực hiện các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran nhưng sau đó lại rút lại quyết định.

Nguy cơ bùng phát căng thẳng trở lại trên khắp Trung Đông vẫn ở mức cao, khiến thị trường luôn trong trạng thái lo ngại.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia, trong khi một tàu chở dầu do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi vận hành cũng trở thành mục tiêu tấn công tại eo biển Hormuz vào cuối tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Giá dầu

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