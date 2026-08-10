Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Lễ truy điệu, an táng 47 hài cốt liệt sỹ hy sinh năm 1951

Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Bình Lư (Lai Châu), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sỹ.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia); Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316), đông đảo người dân các dân tộc xã Bình Lư và khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đã xúc động đọc điếu văn, tái hiện lại trang sử hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của quân và dân Lai Châu cách đây 75 năm.

Thời điểm đó, Lai Châu là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là tuyến đầu của vùng Tây Bắc. Dưới sự lãnh đạo bám sát của Trung ương Đảng, phong trào cách mạng tại địa phương không ngừng được củng cố. Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ đã được thành lập. Đơn vị có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng chính quyền kháng chiến, phát động quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ vững chắc căn cứ cách mạng.

Đầu tháng 2/1951, trước âm mưu mở rộng địa bàn đánh chiếm của thực dân Pháp, Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ cùng Tiểu đoàn 920 (thuộc Trung đoàn 148, Sư đoàn 316) đã tổ chức, bố trí lực lượng bám trụ chiến đấu. Rạng sáng 14/2/1951, thực dân Pháp bất ngờ huy động lực lượng lớn, trang bị vũ khí hiện đại tập kích quy mô lớn vào khu vực đóng quân của Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ, Tiểu đoàn 920 và trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Bình Lư.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt trong tương quan chênh lệch về vũ khí, khí tài, 50 cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 920 cùng các cán bộ, đảng viên địa phương đã kiên cường chiến đấu, giữ vững trận địa cho đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh. Sau khi quân Pháp rút lui, nhân dân các dân tộc xã Bình Lư đã bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, bí mật tìm kiếm và thu gom thi hài của các liệt sỹ để mai táng. Trong đó, 47 đồng chí đã được người dân an táng trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Có 3 đồng chí là cán bộ địa phương được người dân chôn cất riêng, sau này đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu.

Trải qua hơn 7 thập kỷ, khu mộ tập thể tại bản Mường Cấu vẫn luôn được nhân dân địa phương bảo vệ, chăm sóc. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các nhân chứng lịch sử và nhân dân để tiến hành khảo sát, quy tập thành công 47 hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ xã Bình Lư.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm; dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu tiến hành dâng hương lên Nghĩa trang Liệt sỹ và thực hiện nghi thức di quan, an táng hài cốt các liệt sỹ vào ngôi mộ tập thể tại đây. Những bông hoa tươi thắm cùng nén hương thơm được thắp lên phần mộ như lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã tới thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình chính sách; trao tặng 50 suất quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Bình Lư.

Đây là việc làm thiết thực thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác hậu phương quân đội, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.../.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An, Tuyên Quang Các đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.