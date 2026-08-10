Lâm Đồng: Phát hiện một số di vật trong mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Bình Thuận

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), Tổ lấy mẫu đã phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Theo đó, trong quá trình khai quật tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận để lấy mẫu phục vụ giám định ADN, tại khu vực B1, hàng 22, phần mộ số 38, mã định danh 68.004.00898, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc ví cùng 2 chai dầu gió.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví còn lưu giữ nhiều bức ảnh; trong đó, một bức ảnh vẫn khá rõ hình một chiến sỹ đội mũ cối, gương mặt còn trẻ. Một số bức khác ghi lại hình ảnh những nữ thanh niên, vẫn có thể nhận diện được một số đặc điểm. Nhiều bức ảnh khác đã hoen ố, hư hỏng theo thời gian.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, những di vật, hình ảnh được tìm thấy có thể liên quan đến liệt sỹ được an táng trong phần mộ. Chiếc ví được tìm thấy cùng những bức ảnh được xem là manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin về liệt sỹ.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu những dữ liệu liên quan với hy vọng từ những dấu vết còn lại có thể xác định danh tính người đã hy sinh và tìm được thân nhân. Các bức ảnh cũng được công bố rộng rãi qua các phương tiện truyền thông để các thân nhân liệt sỹ nhận dạng

Qua hơn hai tuần triển khai tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (nghĩa trang lớn nhất tỉnh và cũng là nơi lấy mẫu các phần mộ nhiều nhất tỉnh Lâm Đồng), các tổ đã khai quật hơn 3.000 mộ. Công tác lấy mẫu diễn ra thuận lợi, điều đáng mừng là số mộ có mẫu đạt hơn 87%.

Công tác khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Bình Thuận, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Với gần 400 phần mộ cần lấy mẫu còn lại, các lực lượng phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Kết quả này dự kiến giúp nhiệm vụ lấy mẫu hoàn thành sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu là kết thúc vào ngày 15/11.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đến nay các đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sỹ; tiến hành khai quật 1.345 phần mộ cần xác định danh tính và lấy được 633 mẫu sinh phẩm./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Khẩn trương lấy mẫu AND hàng nghìn phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Điện Biên và Đắk Lắk đang đẩy mạnh truy điệu liệt sỹ, đồng thời khẩn trương khai quật, lấy mẫu ADN để xác định danh tính các phần mộ chưa rõ thông tin.