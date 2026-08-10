Xã hội

Lâm Đồng: Phát hiện một số di vật trong mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Bình Thuận

Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện ví chứa ảnh và di vật trong phần mộ chưa rõ danh tính, hé lộ manh mối quan trọng để tìm thân nhân liệt sỹ.

Nguyễn Thanh
Bức ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sỹ vẫn còn nhận diện được khá rõ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Bức ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sỹ vẫn còn nhận diện được khá rõ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), Tổ lấy mẫu đã phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Theo đó, trong quá trình khai quật tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận để lấy mẫu phục vụ giám định ADN, tại khu vực B1, hàng 22, phần mộ số 38, mã định danh 68.004.00898, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc ví cùng 2 chai dầu gió.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví còn lưu giữ nhiều bức ảnh; trong đó, một bức ảnh vẫn khá rõ hình một chiến sỹ đội mũ cối, gương mặt còn trẻ. Một số bức khác ghi lại hình ảnh những nữ thanh niên, vẫn có thể nhận diện được một số đặc điểm. Nhiều bức ảnh khác đã hoen ố, hư hỏng theo thời gian.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, những di vật, hình ảnh được tìm thấy có thể liên quan đến liệt sỹ được an táng trong phần mộ. Chiếc ví được tìm thấy cùng những bức ảnh được xem là manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin về liệt sỹ.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu những dữ liệu liên quan với hy vọng từ những dấu vết còn lại có thể xác định danh tính người đã hy sinh và tìm được thân nhân. Các bức ảnh cũng được công bố rộng rãi qua các phương tiện truyền thông để các thân nhân liệt sỹ nhận dạng

Qua hơn hai tuần triển khai tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (nghĩa trang lớn nhất tỉnh và cũng là nơi lấy mẫu các phần mộ nhiều nhất tỉnh Lâm Đồng), các tổ đã khai quật hơn 3.000 mộ. Công tác lấy mẫu diễn ra thuận lợi, điều đáng mừng là số mộ có mẫu đạt hơn 87%.

ttxvn-phat-hien-mot-so-di-vat-trong-mo-liet-si-tai-nghia-trang-binh-thuan-lam-dong-8944269.jpg
Công tác khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Bình Thuận, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Với gần 400 phần mộ cần lấy mẫu còn lại, các lực lượng phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Kết quả này dự kiến giúp nhiệm vụ lấy mẫu hoàn thành sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu là kết thúc vào ngày 15/11.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đến nay các đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sỹ; tiến hành khai quật 1.345 phần mộ cần xác định danh tính và lấy được 633 mẫu sinh phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khai quật mộ liệt sỹ tại Lâm Đồng #phát hiện di vật trong mộ chưa xác định #quá trình lấy mẫu ADN tại nghĩa trang #vai trò của hình ảnh trong xác định danh tính #nỗ lực tìm thân nhân liệt sỹ Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những giờ học hè giúp học sinh có thêm môi trường học tập và rèn luyện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Lớp học miễn phí được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Lán (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nằm liệt giường đã 41 năm nay. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Những vết thương không thể lành

Chùm bài khắc họa chân thực những số phận mang di chứng của chất độc da cam cũng như nghị lực của họ và sự chung sức, đồng hành của cộng đồng trong hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau.”