Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ lũ quét tại Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong khi đó, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, trên 37 độ C.

Từ 21 giờ ngày 9/8 đến 4 giờ ngày 10/8, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, có nơi mưa to như đập Thị trấn Chư Prông 97mm, Bình Giáo 91,8mm, Chư Prông 85,2mm...

Dự báo, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại các xã/phường: Bàu Cạn, Chư Prông; Chư Pưh, Chư Sê, Ia Boòng, Ia Pnôn, Ia RSai, Ia Tôr, Ia Tul.

Trên biển, ngày và đêm 10/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-5m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m.

Từ Gia Lai đến Vĩnh Long và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-4m. Từ đêm, gió tại một số khu vực có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng.

Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C.

Nhọc nhằn đẩy xe xích lô lên dốc giữa nắng nóng gay gắt ở gần cầu Gia Hội, phường Phú Xuân, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 36-38 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.

Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông trên diện rộng Thay cho những cơn mưa rào ngắn vào chiều tối, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/8 xuất hiện mưa dông từ sáng đến tối, có nơi mưa lớn gây ngập cục bộ; dự báo mưa còn tiếp diễn những ngày tới.