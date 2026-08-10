Tuyên Quang kiên quyết khắc phục "bệnh thành tích" trong năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục.

Đây được xem là bước đột phá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian qua, nhất là sau vụ "gian lận thi cử" gây chấn động tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Tỉnh kiên quyết khắc phục "bệnh thành tích," đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh và ngăn chặn triệt để gian lận thi cử để hướng tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027.

Các kỳ thi không cần thiết và các báo cáo trung gian sẽ được cắt giảm tối đa nhằm giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Cùng với đó, Tuyên Quang tăng cường thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, điều chỉnh biên chế theo hướng giảm nhân viên quản lý, hỗ trợ để tăng cường giáo viên giảng dạy trực tiếp.

Các cơ sở giáo dục được cấp kinh phí để ký hợp đồng lao động bù đắp số giáo viên còn thiếu và mỗi xã phải có công chức quản lý giáo dục đúng chuyên môn.

Địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp thời vận hành đón năm học mới, gồm 6 trường ở các xã Phố Bảng, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Thanh Thủy, Sơn Vĩ và Minh Tân.

Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu hoạt động liên kết giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được kiểm soát chặt chẽ; công khai, minh bạch các khoản thu và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm trái phép, đặc biệt xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, các trường học chú trọng công tác tư vấn tâm lý, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiên quyết phòng, chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử, ma túy...

Liên quan đến việc thi lại tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Tất cả nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Theo lịch thi, sáng 14/8, thí sinh thi môn Ngữ văn, chiều cùng ngày thi môn Toán; sáng 15/8 thi bài thi tự chọn./.

Thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Thay nhân sự làm công tác thi Tất cả nhân sự phục vụ kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án này trong kỳ thi chính thức.

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