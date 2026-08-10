Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội theo học bạ cán mốc 30 điểm

Hôm nay, 10/8, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (khoá 51) theo tổ hợp gốc D01, điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Theo đó, ngành có điểm cao nhất là Luật Kinh tế với 25,95 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh, điểm chuẩn năm nay ổn định như các năm trước.

Trường xác định theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Trường quy định điểm chuẩn tổ hợp A00 cao hơn tổ hợp D01 1,48 điểm. Tổ hợp A01 cao hơn tổ hợp D01 0,26 điểm.

Vì vậy, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn.

Chẳng hạn, với tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) của ngành Luật kinh tế, thí sinh sẽ phải đạt 27,43 điểm (25,95 + 1,48) theo thang điểm 30.

Cách quy đổi điểm giữa các tổ hợp được trường quy định như sau:

Năm nay, Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển theo hai phương thức: xét học bạ và điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định của trường, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên học bạ cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trung bình chung khoảng 3,5 điểm. “Theo đó, có ngành sinh viên phải đạt 30 điểm,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình cho hay.

Công thức quy đổi điểm giữa các phương thức của Trường Đại học Luật Hà Nội như sau:

Tuyển sinh đại học 2026: Tốp 15 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Xếp số 1 là ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương thống lĩnh bảng xếp hạng với 12 ngành.