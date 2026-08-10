Lâm Đồng xử lý căn cơ các tồn tại trong quản lý, bảo vệ rừng

Từ những tồn tại được chỉ ra qua giám sát quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung xử lý các vụ vi phạm còn tồn đọng, rà soát đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp; đồng thời hoàn thiện việc giao, cho thuê rừng và đồng bộ dữ liệu rừng với hồ sơ đất đai.

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 2/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các chủ rừng rà soát toàn bộ 4.080 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trong giai đoạn 2021-2025, tập trung xử lý dứt điểm các vụ còn tồn đọng, chưa xác định được đối tượng vi phạm hoặc chậm khắc phục hậu quả. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 trong quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm.

Cùng với xử lý vi phạm, tỉnh Lâm Đồng tập trung giải quyết tình trạng đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc có sự không thống nhất giữa hồ sơ và hiện trạng.

Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường và các chủ rừng rà soát toàn bộ diện tích thuộc nhóm này, phân loại theo từng khu vực, từng chủ rừng có diện tích đất bị lấn, chiếm, tranh chấp hoặc có sai lệch giữa hồ sơ và hiện trạng; tập trung vào những khu vực có nguy cơ phát sinh điểm nóng, tranh chấp kéo dài, lịch sử quản lý, sử dụng đất phức tạp để kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý dứt điểm.

Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong-Gia Nghĩa (phường bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) kiểm đếm một diện tích rừng thay thế bị thiệt hại do cháy rừng bất thường vào giữa tháng 4/2026. (Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục tình trạng rừng tự nhiên chưa có chủ quản lý cụ thể. Trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát khoảng 14.000 ha rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê để xác định diện tích đủ điều kiện thực hiện thủ tục giao hoặc cho thuê rừng.

Đồng thời, tỉnh hoàn thiện thủ tục thuê rừng đối với các dự án đã có quyết định thuê đất; ký hợp đồng thuê rừng đối với 19 trường hợp đã có quyết định cho thuê rừng nhưng chưa hoàn tất việc ký hợp đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, tỉnh đặt mục tiêu bảo vệ nghiêm diện tích rừng tự nhiên hiện có, giảm số vụ vi phạm qua từng năm, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng có chủ quản lý; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 46,2% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để quản lý rừng chặt chẽ, Lâm Đồng đẩy nhanh điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn tỉnh; thường xuyên cập nhật diễn biến rừng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu kiểm kê, bản đồ rừng với hồ sơ đất đai.

Các trường hợp chồng lấn giữa hồ sơ quản lý rừng và hồ sơ đất đai sẽ được rà soát, xử lý, đồng thời phân loại, phân định rõ ranh giới rừng. Đây là tiền đề để nâng cao khả năng phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Đồng rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp được phân cấp cho UBND cấp xã; đánh giá những khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và cơ chế phối hợp.

Tỉnh yêu cầu phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư, hoạt động du lịch sinh thái có sử dụng rừng, đất rừng đặc dụng, nhất là những dự án chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cùng với các giải pháp quản lý trực tiếp, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo vệ rừng. Đặc biệt, sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), ảnh viễn thám, thiết bị bay không người lái để theo dõi biến động rừng; nghiên cứu triển khai camera giám sát và hệ thống cảnh báo sớm tại những khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng.

Song song với đó, Lâm Đồng cũng hướng tới khai thác bền vững giá trị tài nguyên rừng thông qua đánh giá tiềm năng hấp thụ, lưu giữ carbon của hệ sinh thái rừng, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường carbon; phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại những khu vực phù hợp./.

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