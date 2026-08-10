Bão Dolphin suy yếu nhưng tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc

Bão Dolphin đã suy yếu sau khi đổ bộ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, nhưng hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, làm gián đoạn giao thông và gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Dolphin đổ bộ gần thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 17h30 ngày 9/8, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão khoảng 151 km/giờ. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Sau khi vào đất liền, bão suy yếu và NMC đã hạ cảnh báo xuống mức thấp nhất vào sáng 10/8. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn tại miền Đông và miền Trung Trung Quốc.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do dự báo từ ngày 10-13/8, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Hồ Bắc cùng tỉnh Sơn Đông có thể xuất hiện mưa to đến rất to, cục bộ có mưa đặc biệt lớn.

Nhà chức trách đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ cấp IV tại 2 tỉnh trên từ 8h00 ngày 10/8. Nguy cơ lũ quét, sạt lở và lũ trên các sông vừa và nhỏ được đánh giá ở mức cao.

Trước khi bão đổ bộ, đã có hơn 1 triệu người tại các địa phương miền Đông Trung Quốc được sơ tán. Trong số này, hơn 900.000 người là ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, được đưa tới hơn 1.000 điểm trú ẩn khẩn cấp. Số còn lại, phần lớn ở Phúc Kiến với gần 99.000 người, được đưa ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không. Khoảng 1.500 chuyến bay tại Thượng Hải bị hủy trong ngày 9/8. Sáng 10/8, nhà chức trách sân bay cho biết có thêm 943 chuyến bay tại hai sân bay chính của thành phố tiếp tục bị hủy. Nhiều dịch vụ giao thông công cộng cũng bị đình chỉ.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, thông báo nối lại hoạt động từ trưa 10/8 nhưng kèm theo cảnh báo các chuyến bay vẫn có thể bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của bão chưa hoàn toàn chấm dứt. Thành phố Hàng Châu cũng đã nối lại một số dịch vụ tàu điện ngầm.

NMC cảnh báo một số khu vực miền Trung và miền Đông Chiết Giang có thể hứng lượng mưa từ 250-500mm, trong khi Thượng Hải cùng các tỉnh Phúc Kiến, An Huy và Giang Tô tiếp tục có mưa lớn. Hoàn lưu bão di chuyển sâu vào đất liền làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở, đặc biệt tại các khu vực miền núi và dọc các sông nhỏ.

Trước khi tới Trung Quốc, Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa (Nhật Bản), làm 7 người bị thương và khiến hơn 50.000 cơ sở, hộ dân mất điện. Bão cũng gây gián đoạn giao thông tại Đài Loan (Trung Quốc), với hơn 180 chuyến bay bị hủy./.

Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán Chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão Dolphin.