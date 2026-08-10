Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chủ động góp sức vào hội nhập quốc tế

Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy hội nhập quốc tế của Việt Nam, từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập từng phần sang toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về việc triển khai nghị quyết, bà Lê Thương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội Người Việt Nam vùng Kansai - nhấn mạnh tiềm năng của cộng đồng trong kết nối giáo dục, khoa học-công nghệ, doanh nghiệp và công nghiệp văn hóa, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.



Bà Lê Thương cho biết, điểm cốt lõi của Nghị quyết 59-NQ/TW là xác định hội nhập quốc tế không chỉ là mở rộng quan hệ đối ngoại mà còn là động lực chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hội nhập phải được thực hiện chủ động, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, trên cơ sở kết hợp nội lực với ngoại lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Bà đặc biệt đánh giá cao định hướng chuyển từ tư duy tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập từng phần sang hội nhập toàn diện và từ vị thế đi sau sang khát vọng vươn lên, tiên phong trong những lĩnh vực mới.

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bởi cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần trở thành chủ thể trực tiếp tham gia tiến trình hội nhập.



Đối với vùng Kansai, nghị quyết mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt vừa hội nhập sâu rộng vào xã hội Nhật Bản, vừa tham gia kết nối hợp tác giữa hai nước. Kansai là một trong những trung tâm hàng đầu của Nhật Bản về công nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo, nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn.

Đây là điều kiện thuận lợi để người Việt phát huy vai trò cầu nối trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.



Bà Lê Thương cho rằng trong giai đoạn mới, cộng đồng người Việt tại Kansai cần chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng chương trình hợp tác và kết nối tri thức, doanh nghiệp cùng các nguồn lực của Nhật Bản với Việt Nam. Những hoạt động này vừa phục vụ sự phát triển của đất nước, vừa quảng bá hình ảnh Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.



Nghị quyết số 59-NQ/TW cũng xác định hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó người dân giữ vị trí trung tâm, đồng thời là chủ thể, động lực và đối tượng thụ hưởng. Tinh thần đó đặt ra yêu cầu các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài phải đổi mới cả tư duy lẫn phương thức hoạt động.

Trình diễn trang phục dân tộc và Việt phục với sự tham gia của hàng trăm phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo định hướng của Hội Người Việt Nam vùng Kansai, hội đoàn không chỉ là nơi tập hợp và gắn kết cộng đồng mà cần trở thành nền tảng kết nối nguồn lực, tri thức, doanh nghiệp, trường đại học, địa phương và các tổ chức của Việt Nam với Nhật Bản. Mỗi chương trình của hội phải hướng tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng và đóng góp cụ thể vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.



Bên cạnh việc duy trì tiếng Việt, bảo tồn văn hóa truyền thống và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, Hội sẽ ưu tiên phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.



Các hội đoàn cũng cần hoạt động chuyên nghiệp hơn, tăng cường ứng dụng công nghệ số để kết nối cộng đồng và đẩy mạnh phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam, chính quyền địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức của Nhật Bản.

Khi mỗi hội đoàn trở thành một cầu nối hợp tác quốc tế hiệu quả và mỗi người Việt phát huy được năng lực chuyên môn, tinh thần hội nhập chủ động, toàn diện và sâu rộng của nghị quyết sẽ từng bước được hiện thực hóa.



Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, trong thời gian tới, Hội Người Việt Nam vùng Kansai sẽ tập trung vào 2 hướng ưu tiên là kết nối nguồn lực giáo dục và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Về giáo dục, Hội dự kiến tăng cường hợp tác với các trường đại học, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản để mở rộng chương trình trao đổi học thuật, liên kết đào tạo, thực tập, cấp học bổng và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao.

Hội cũng hướng tới xây dựng mạng lưới chuyên gia, giảng viên và doanh nhân người Việt tại Kansai nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sinh viên và kết nối với các cơ sở giáo dục trong nước.



Đối với công nghiệp văn hóa, bà Lê Thương nhận định Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực xuất bản, hoạt hình, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và sản phẩm sáng tạo. Vì vậy, Hội mong muốn kết nối nghệ sỹ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa và tổ chức của hai nước để triển khai các chương trình giao lưu, quảng bá tiếng Việt và tiếng Nhật, tổ chức cuộc thi, lễ hội, triển lãm cũng như các dự án hợp tác văn hóa.

Thông qua những hoạt động này, các giá trị văn hóa Việt Nam có thể được lan tỏa rộng rãi hơn, đồng thời Việt Nam có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa của Nhật Bản.

Giáo dục và công nghiệp văn hóa không chỉ là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng mà còn góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam.



Để hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết, bà Lê Thương đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, thường xuyên và thực chất giữa cơ quan đại diện Việt Nam, các hội đoàn người Việt và đối tác tại Nhật Bản.

Các bên cần chủ động chia sẻ thông tin, xác định mục tiêu chung và cùng triển khai những chương trình cụ thể. Bà Lê Thương nhận định cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cần tiếp tục phát huy vai trò định hướng, kết nối và hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương trong nước với hội đoàn ở nước ngoài để nhanh chóng kết nối những nhu cầu hợp tác về giáo dục, văn hóa, khoa học, đầu tư và nguồn nhân lực.



Bà Lê Thương cũng mong muốn có thêm cơ chế để các mạng lưới trí thức, doanh nhân, nghệ sỹ và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các chương trình phát triển đất nước thông qua tư vấn chính sách, nghiên cứu, chuyển giao kinh nghiệm, đào tạo nhân lực và kết nối đối tác quốc tế.

Với sự đồng hành của các cơ quan đại diện Việt Nam, tính chủ động của các hội đoàn cùng sự hợp tác từ chính quyền và các tổ chức Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại Kansai có thể tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tin cậy, đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

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