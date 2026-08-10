Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học phân hóa theo nhóm ngành

Đến trưa 10/8, hàng loạt trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Ghi nhận tại các trường cho thấy, mặt bằng điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và phương thức xét tuyển; trong đó, nhiều ngành thuộc nhóm kỹ thuật, công nghệ, logistics tiếp tục duy trì mức điểm cao hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Nhóm kỹ thuật, công nghệ duy trì sức hút

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 4.926 chỉ tiêu và lần đầu tiên áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với kết quả học tập ba năm Trung học phổ thông.

Điểm chuẩn các ngành dao động từ 21,5-29,32 điểm, trên thang điểm 30. Trong đó, chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính dẫn đầu về điểm chuẩn; ngành Trí tuệ nhân tạo 28,68 điểm; Thiết kế vi mạch 27,93 điểm; nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê 27,63 điểm; chương trình tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu 27,48 điểm; Công nghệ bán dẫn 27,34 điểm.Theo thống kê của trường, 28 trong số 39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo của trường có điểm chuẩn từ 24 điểm.

Một số ngành thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản như Khoa học vật liệu, Kỹ thuật địa chất, Hải dương học ghi nhận mức điểm tăng. Đây là các ngành thuộc danh mục 111 ngành đào tạo, người học được nhận học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, so với năm 2025, điểm chuẩn năm nay ở nhóm ngành STEM, kỹ thuật-công nghệ ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khi nhóm kinh tế, luật và du lịch có sự điều chỉnh giảm; các nhóm ngành còn lại giữ mức tương đương.

Theo nhà trường, sự biến động điểm chuẩn chủ yếu do việc quy đổi giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển theo bách phân vị năm này được áp dụng đầy đủ, sát hơn với tương quan phân bổ điểm; đồng thời đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay có tính phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp. Vì vậy, điểm chuẩn một số ngành giảm không đồng nghĩa với sức hút hay chất lượng đầu vào giảm.

Cụ thể, với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa theo từng nhóm ngành nhưng không xuất hiện xu hướng tăng mạnh trên diện rộng. Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm STEM, kỹ thuật-công nghệ có xu hướng ổn định đến tăng nhẹ. Điểm chuẩn các ngành Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dao động từ 21,25-23 điểm, tăng khoảng 0,5-1,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử giữ mức 22 điểm, tương đương năm trước.

Trong khi đó, điểm chuẩn nhóm ngành kinh tế, thương mại, luật, du lịch có mức điều chỉnh giảm phổ biến khoảng 2-2,5 điểm.Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn dao động khoảng 20-25,63 điểm. Theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các ngành dao động từ khoảng 600-825 điểm trên thang 1.200 điểm. Ở phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn trong khoảng 20-24,44 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, theo thang điểm 30. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 18-26,83 điểm, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất; 43 trong số 61 ngành, chương trình có điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên. Trong đó, nhiều ngành công nghệ, kỹ thuật tiếp tục duy trì mức điểm cao, còn một số ngành, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc có định hướng đặc thù có điểm chuẩn thấp hơn.

Logistics, kinh doanh tiếp tục nằm trong nhóm cạnh tranh cao

Tại Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 cũng là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp theo thang điểm 100. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 65,01-90,01 điểm; Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) có điểm chuẩn cao nhất.

Theo thống kê của trường, 19 trong số 38 ngành, chuyên ngành có điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên, trong đó 6 ngành từ 85 điểm trở lên; 5 chuyên ngành có điểm chuẩn từ 65-70 điểm. Những ngành, chuyên ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất đều là những ngành đang được thị trường lao động quan tâm. Trong đó, Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) có hơn 33 nguyện vọng xét tuyển cho mỗi chỉ tiêu; tiếp đến là Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing và Kinh doanh quốc tế.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 8.240 chỉ tiêu tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và 650 chỉ tiêu tại UEH Mekong - Vĩnh Long. Điểm chuẩn các chương trình đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 70-97 điểm trên thang 100. Trong đó, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu, với chương trình chuẩn lấy 97 điểm và chương trình tiếng Anh toàn phần 94 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 90 điểm như Kiểm toán, Phân tích dữ liệu, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Công nghệ Marketing, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính quốc tế. Các chương trình đào tạo tại UEH Mekong - Vĩnh Long có điểm chuẩn từ 60-67 điểm.

Tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, thú y và đào tạo giáo viên tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh. Điểm chuẩn các ngành của trường theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông dao động từ 19-24,85 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; nhiều ngành lấy từ 24 điểm như Thú y, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp./.

Tuyển sinh đại học 2026: Tốp 15 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Xếp số 1 là ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương thống lĩnh bảng xếp hạng với 12 ngành.