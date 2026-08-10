Điện Biên: Triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền phường Điện Biên Phủ tổ chức lễ dâng hương và triển khai khai quật, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.

Ngay từ sáng sớm, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sỹ. Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng tiến hành khai quật, lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ theo đúng quy trình phục vụ giám định ADN.

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, nơi an nghỉ 645 liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dự kiến sẽ có 635 phần mộ cần lấy mẫu.

Đến thời điểm hiện nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại 5 nghĩa trang gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam, Tông Khao và Độc Lập, khai quật hơn 2.782/4.594 phần mộ, trong đó số mẫu đủ điều kiện 2.596/2.782, đạt trên 93%.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên, do các nghĩa trang ở tỉnh được xây dựng từ lâu và qua nhiều lần tôn tạo nên nhiều phần mộ bị thay đổi kết cấu, vị trí thực tế không khớp với hồ sơ nên việc cất bốc, lấy mẫu gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 tổ công tác với sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng thời tại nhiều nghĩa trang.

Tỉnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ từ ngày 6/6 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2026./.

Hành trình gần 6 thập kỷ đưa liệt sỹ trở về Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, ông Đoàn Văn Sáng đã cung cấp những thông tin, ký ức còn lưu giữ về nơi an táng liệt sỹ Võ Văn Phú để Đội K71 làm cơ sở xác minh, tổ chức đào tìm.

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