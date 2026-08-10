Chính trị

Tây Ninh: Hơn 3.000 mộ liệt sỹ đã được lấy mẫu ADN tìm danh tính

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, Tây Ninh, hơn 3.000 trong số 4.629 mộ đã được lấy mẫu ADN, góp phần xác định danh tính, đưa các liệt sỹ trở về với gia đình. Công việc này được dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2026.

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Tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ để xác định danh tính.

Trong tổng số 4.629 phần mộ cần lấy mẫu, hơn 3.000 mộ đã được thực hiện từ ngày 16/6. Công việc dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2026.

Mỗi mẫu ADN là một cơ hội tìm lại tên tuổi, quê hương và người thân cho các liệt sỹ đã hy sinh./.

(Vietnam+)
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