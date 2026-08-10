Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 10/8, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ với sự có mặt của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền (Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường (Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12/8/2026.

Trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực, Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác công an, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt, tổ chức và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự sát với thực tế tại địa bàn; góp phần tạo môi trường an ninh an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Quá trình công tác được các cấp, ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới; đồng thời ghi nhận thành tích các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực tạo kết quả nổi bật, dấu ấn quan trọng của Bộ Công an nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Đại tá Trịnh Khắc Cường cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất của tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường đã gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phó.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của bản thân cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đoàn kết, nêu gương, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đi sâu 3 trọng tâm chính trong quyết định kiểm tra; tiếp tục xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.