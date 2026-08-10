Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026- 2031 đối với đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng; đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu nhấn mạnh kết quả bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cũng là sự gửi gắm niềm tin của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với các đồng chí vừa được bầu.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tin tưởng các đồng chí tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến; kế thừa truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Thành ủy và nhân dân giao phó.

Đồng chí Đào Trọng Đức sinh năm 1979; quê quán: thành phố Hải Phòng; ngày vào Đảng: 19/5/2005; trình độ học vấn: Thạc sỹ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. ​ Đồng chí Lê Trí Vũ sinh năm 1978; quê quán: thành phố Hải Phòng; ngày vào Đảng: 19/5/2004; trình độ học vấn: Thạc sỹ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng./.

Ông Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Ông Lý Công Hậu sinh ngày 28/8/1981, dân tộc Hà Nhì, quê quán xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; trình độ: Cử nhân Ngân hàng-Tài chính, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

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