Nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Sáng 10/8, tại Nghệ An, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu chúc mừng, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân Thái Lan.

Trên nền tảng quan hệ ngày càng phát triển, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025, hợp tác giữa Nghệ An và Thái Lan cũng đạt nhiều kết quả thiết thực. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 100 triệu USD.

Tỉnh có 9 dự án FDI của các nhà đầu tư Thái Lan, với tổng vốn đăng ký hơn 241 triệu USD, tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, sản xuất linh kiện điện tử và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và nhân dân giữa hai bên ngày càng sôi động. Hiện khoảng 5.000 người Nghệ An đang sinh sống tại Thái Lan, luôn hướng về quê hương và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Võ Trọng Hải khẳng định Nghệ An cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tiếp tục mở rộng hợp tác với Thái Lan trong công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch và khoa học-công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan nhấn mạnh chặng đường nửa thế kỷ qua đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong quan hệ hai nước, từ tin cậy chính trị đến hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Trong 50 năm qua, Việt Nam và Thái Lan đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp hiệu quả tại các cơ chế khu vực và quốc tế.

Thái Lan tiếp tục là một trong những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN; hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư hai nước ngày càng mở rộng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định: “Nếu ngoại giao Nhà nước mở đường thì ngoại giao nhân dân chính là cây cầu nối những trái tim.” Đây cũng là sứ mệnh mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam kiên trì thực hiện thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, hai bên cần tiếp tục mở rộng kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học và các tổ chức xã hội; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Mục tiêu thời gian tới là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan, tăng cường kết nối nhân dân, mở rộng hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng và vào hòa bình, ổn định của khu vực cũng như thế giới.

Bày tỏ vinh dự khi tham dự sự kiện tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá cao tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan đã tổ chức hoạt động ý nghĩa này, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhấn mạnh sau 50 năm, quan hệ Thái Lan-Việt Nam đã “đơm hoa kết trái,” đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và không ngừng được củng cố trên cơ sở tin cậy, gắn bó ở mọi cấp độ. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là minh chứng rõ nét cho bước phát triển này.

Năm 2026 ghi dấu nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, với các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ được vun đắp ở cấp Chính phủ mà còn phát triển mạnh mẽ thông qua giao lưu nhân dân, cộng đồng người Thái gốc Việt, hợp tác văn hóa và hoạt động của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, mở rộng các hoạt động kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, thông qua tăng cường kết nối kinh tế địa phương, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp cộng đồng của hai nước kết nối thương mại, mở rộng thị trường và cùng phát triển.

Đồng thời, Hội thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), coi công nghệ là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực người dân, doanh nghiệp và kinh tế cơ sở, giúp hai nước thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới.

Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam nhấn mạnh 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm hoạt động của hai Hội hữu nghị không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn là nền tảng cho những bước phát triển mới.

Với phương châm “Growing Together” (Cùng nhau phát triển), hai bên hướng tới đưa quan hệ từ đối tác thương mại trở thành quan hệ hợp tác sâu rộng, cùng phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, đóng góp vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong, ASEAN và khu vực.Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp xuất bản cuốn sách “Việt Nam-Thái Lan: 50 năm hợp tác cùng phát triển (1976-2026).”

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu của đoàn Thái Lan tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh sau nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Đối với Đà Nẵng, Thái Lan luôn là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực. Thành phố kỳ vọng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ góp phần mở ra những cơ hội mới trong hợp tác giữa các địa phương, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn khẳng định Việt Nam không chỉ là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Thái Lan trong ASEAN mà còn là quốc gia có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo Tổng Lãnh sự Wiraka Moodhitaporn, trong quá trình thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thái Lan, vai trò của các tỉnh, thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó Đà Nẵng là một đối tác quan trọng của Thái Lan.

Tổng Lãnh sự bày tỏ cảm ơn chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa hai bên. Đây là dịp để hai nước nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời hướng tới 50 năm tiếp theo với những kỳ vọng mới.

Quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan trong thời gian tới sẽ tiếp tục được vun đắp không chỉ bởi Chính phủ hai nước mà còn bởi các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu và khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

Chương trình có các tiết mục giới thiệu di sản văn hóa Thái Lan, nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Đà Nẵng, kịch múa mặt nạ Khon “Hanuman bắt nàng Benyakai”, múa Apsara và nghệ thuật Bài Chòi, do các nghệ sỹ Thái Lan và Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng biểu diễn.

Thành phố Đà Nẵng hiện có quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với tỉnh Khon Kaen và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.

Tính đến hết tháng 7/2026, Thái Lan có 16 dự án đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn hơn 112 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang Thái Lan đạt gần 129 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón khoảng 204.000 lượt khách Thái Lan, chiếm 3,92% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân giữa Đà Nẵng và Thái Lan được triển khai ngày càng sôi nổi, hiệu quả, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước./.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim Tiếp bước cha mình, PGS.TS Anatchai cũng góp phần vun đắp cho mối quan hệ với Việt Nam ngày gắn kết, ông đã sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện giúp PSVN trong quá trình xây dựng năng lực lãnh đạo.



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