Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Sáng 10/8/2026, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Các vòng hoa của các đoàn đều mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Xaysomphone Phomvihane."

Xúc động ghi vào sổ tang, các đồng chí lãnh đạo cấp cao đại diện cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tuỵ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; người bạn gắn bó, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về việc đồng chí Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane từ trần, qua đồng chí Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Lào chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Sáng 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

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