Bàn giao khoảng 260ha đất phục vụ 3 đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 10/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, đến nay, đã nhận bàn giao gần 260ha đất (trên tổng số gần 630ha) phục vụ 3 dự án giao thông kết nối các địa phương với sân bay Long Thành gồm: mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773 và xây dựng đường 770B.

Trong số đó, đường 770B đã bàn giao hơn 130ha (đạt gần 50% tổng diện tích), đường 773 bàn giao gần 70ha, (đạt trên 30%), đường 769 bàn giao hơn 56ha (đạt hơn 40%).

Với phần mặt bằng còn lại các đơn vị đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản; đồng thời, đang đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, hầu hết diện tích đã bàn giao phục vụ các dự án là đất cao su; hiện nhà thầu đã tiếp cận công trường để xây dựng lán trại, dọn dẹp mặt bằng, sẵn sàng thi công dự án.

Vướng mắc hiện nay là một số đất cao su trong phạm vi dự án đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường nhưng vẫn chưa được thanh lý, cưa cắt cây cao su.

Đặc biệt, trong phạm vi đường 770B có gần 105ha đất cao su của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đến nay, các địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cũng đã chi trả tiền bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai vẫn chưa thực hiện thanh lý, cưa cắt cây.

Máy móc, phương tiện được huy động đến công trường, sẵn sàng xây dựng đường 770B. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị phối hợp, nhanh chóng cưa cắt cây cao su, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.

Giữa tháng 7 vừa qua, thành phố Đồng Nai khởi công dự án mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773; xây dựng đường 770B; ba dự án có tổng chiều dài khoảng 110km, đều có tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Đây là những tuyến đường đóng vai trò kết nối các địa phương trong tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành, từ đó, hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh và vùng đến sân bay. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027 và 2028./.

Nhanh chóng hoàn thiện dự án kết nối vùng, sân bay Long Thành Đồng Nai ra thông báo vi phạm hợp đồng, yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3 khẩn trương tăng cường nhân lực để về đích vào tháng 9/2026.