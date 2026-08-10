Vietnam Airlines đã chuyên chở 7,5 triệu khách đường bay Việt Nam-Australia

Sau 35 năm khai thác, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện 35.000 chuyến bay và vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách giữa Việt Nam và Australia. Những con số này cho thấy thị trường phát triển ổn định và nhu cầu kết nối giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng.

Thông tin trên được công bố tại sự kiện "Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam-Australia và kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam-Australia" trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gắn với các hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam-Australia đạt hơn 809.000 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Các đường bay giữa hai nước duy trì hệ số sử dụng ghế cao, trung bình đạt trên 83%, cho thấy nhu cầu của thị trường tiếp tục duy trì ở mức tích cực.

Sự phát triển của thị trường hàng không song hành với những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Australia. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines khẳng định mỗi đường bay đều tạo thêm cơ hội hợp tác về kinh tế, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng không ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế.

“Chính vì vậy, Australia luôn là một trong những thị trường trọng điểm trong định hướng của Vietnam Airlines. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đầu tư mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác để mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới," ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Vietnam Airlines đã trao các biên bản hợp tác với Tập đoàn Trip.com và Trường đại học Quốc tế RMIT tại “Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia”. Hãng cũng tiếp tục cùng các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp tác với Flight Centre Travel Group tại “Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam-Australia”.

Các thỏa thuận tập trung vào xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng không và tăng cường kết nối doanh nghiệp, qua đó khai thác hiệu quả hơn dư địa hợp tác giữa hai nước.

Sau 35 năm, đường bay Việt Nam-Australia tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng kết nối, đồng hành cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong giai đoạn tới./.