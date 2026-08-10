Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút thu hồi 22.000m2 đất, gỡ vướng hai dự án cửa ngõ phía Đông

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi 22.012m2 đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định).

Phần diện tích này đồng thời nằm trong phạm vi dự án nút giao An Phú, một trong những công trình giao thông trọng điểm cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo kế hoạch, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hoàn thành trước ngày 19/9; toàn bộ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Hiện các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi, ban hành và gửi thông báo thu hồi đất; đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Các đơn vị đang theo dõi tiến độ theo sơ đồ Gantt để đảm bảo hoàn thành việc thu hồi và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm và thời hạn thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; bảo đảm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đúng quy định, tiến độ đề ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì đôn đốc, kiểm tra tiến độ; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Sở Xây dựng chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến quỹ nền đất, quỹ nhà tái định cư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng và các đơn vị thực hiện bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, quản lý ranh dự án và các thủ tục phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu đất 22.012m2 nằm dọc đường Lương Định Của, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, ảnh hưởng đến 64 hộ dân và tổ chức. Phần mặt bằng chưa được bàn giao đang là điểm nghẽn đối với cả dự án mở rộng đường Lương Định Của và dự án nút giao An Phú.

Tại dự án nút giao An Phú, hiện nhánh cầu N1.2 nối từ đường Lương Định Của lên cao tốc đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao. Tuy nhiên, phần đường đầu cầu, mố M1 và các trụ T1, T2 nằm trên đường Lương Định Của chưa thể thi công do chưa có mặt bằng.

Tương tự, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe theo hướng từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng cũng chưa thể triển khai trên phần mặt bằng còn vướng.

Nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, được xây dựng theo quy mô nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng. Dự án khởi công cuối năm 2022, đã hai lần điều chỉnh tiến độ và hiện dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027.

Theo Ban Giao thông, mục tiêu hoàn thành dự án vào quý 2/2027 chỉ có thể đảm bảo nếu giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 22.012m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Nút giao An Phú là cửa ngõ giao thông chiến lược phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và các trục giao thông kết nối khu vực cảng Cát Lái-Phú Hữu.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác một số hạng mục như hầm chui HC1-01 tại nút giao Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống; nhánh cầu N2 kết nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây ra đại lộ Mai Chí Thọ; hầm chui HC1-02 kết nối cao tốc với đại lộ Mai Chí Thọ; nhánh cầu vượt N3 từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường Đồng Văn Cống./.

Thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên Đồng Nai ban hành 24 thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.



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