Chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng Quốc lộ 56, đoạn qua Đồng Nai

Ngày 10/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã có quyết định chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 56, đoạn tuyến thuộc phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai - từ nút giao ngã ba Tân Phong (giao giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 56) đến nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng Quốc lộ 56; Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, khả năng cân đối nguồn vốn và các quy định pháp luật liên quan.

Đầu tháng Tám, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho phép lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng Quốc lộ 56, đoạn từ ngã ba Tân Phong đến nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, Quốc lộ 56 dài khoảng 50km, từ phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) đến phường Hàng Gòn, trong đó đoạn từ ngã ba Tân Phong đến nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây dài khoảng 5km.

Đây là đoạn tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thông qua cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Thời gian qua, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến này tăng cao, đặc biệt là xe tải, xe container và xe khách.

Ngoài ra, hiện đoạn đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng, mặt đường nhỏ hẹp (khoảng 12m) không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và lưu lượng phương tiện lưu thông; những ngày cao điểm đoạn đường thường xảy ra ùn tắc./.

Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án kết nối vùng, sân bay Long Thành Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đã hoàn thành tuyến chính, đang thi công đường dẫn các cầu vượt ngang. Đường Vành đai 3 cơ bản hoàn thành 2 gói thầu, riêng gói thầu 26 chậm tiến độ.