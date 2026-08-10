Đẩy nhanh tiến độ cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới

Sau hơn 1 tháng, kể từ ngày khởi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo hình thức đối tác công-tư PPP, đến nay, trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với tuyến chính, các đơn vị thực hiện đã hoàn thành bản đồ chỉnh lý địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng, hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Doanh nghiệp thực hiện dự án (Công ty cổ phần BOT Bắc Thái) đang triển khai ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thực hiện công tác bồi thường ở các xã, phường và sẽ tổ chức bàn giao bản đồ chỉnh lý địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng và cọc giải phóng mặt bằng để triển khai.

Đến cuối tháng 7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần BOT Bắc Thái đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vạn Xuân, phường Quan Triều tổ chức hội nghị công bố, công khai hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

Đối với các khu tái định cư, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân phường Vạn Xuân thực hiện phê duyệt quy hoạch, dự kiến phê duyệt Dự án khu tái định cư trong tháng 8/2026. 4 phường, xã gồm Quyết Thắng, Vô Trang, Phú Lương, Chợ Mới dự kiến hoàn thành quy hoạch khu tái định cư trong tháng 9/2026.

Đối với công tác chuẩn bị thi công, hiện nay, doanh nghiệp thực hiện dự án đang triển khai các công việc: lắp đặt trạm trộn bêtông nhựa, trạm trộn bê tông xi măng, trạm biến áp phục vụ thi công; bố trí làm mặt bằng, lán trại phục vụ các mũi thi công dự án; khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng; trong đó, có ưu tiên trước các đoạn tuyến để có thể triển khai thi công.

Cụ thể, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên, dự kiến bố trí 4 mũi thi công gồm 3 mũi thi công đường và 1 mũi thi công cầu. Đoạn Thái Nguyên-Chợ Mới, dự kiến bố trí 3 mũi thi công gồm đường, cầu và 1 mũi thi công hầm...

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường bộ cao tốc thuộc tuyến Hà Nội-Thái Nguyên-Bắc Kạn-Cao Bằng (CT.07) tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai toàn tuyến.

Cùng với đó, tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm việc áp dụng chính sách thống nhất, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế.

Mặt khác, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Cao Bằng, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất ranh giới, phạm vi giải phóng mặt bằng, bảo đảm sự đồng bộ, liên tục trên toàn tuyến, hoàn thành bàn giao ranh giới, mốc giới cho các địa phương trước ngày 30/8/2026; tập trung huy động nhân lực, tổ chức thực hiện đồng thời tại các địa bàn, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp trước ngày 30/10/2026...

Như TTXVN đã thông tin, Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo phương thức đối tác công-tư PPP có tổng chiều dài khoảng 99,03 km, trong đó, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên dài khoảng 59,93Km; đoạn Thái Nguyên-Chợ Mới dài khoảng 39,1 km với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn do nhà đầu tư huy động, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tuyến cao tốc này có điểm đầu tại Km8+772,76 - kết nối với Dự án đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc địa phận xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội, điểm cuối tại Km107+802,17 - kết nối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn tại khu vực nút giao Thanh Bình, thuộc địa phận xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029, dự kiến, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên hoàn thành, đưa vào khai thác và thu phí từ tháng 1/2028; đoạn Thái Nguyên-Chợ Mới, hoàn thành, đưa vào khai thác và thu phí tháng 1/2030./.

Khởi công cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới với tổng đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới có vai trò đặc biệt quan trọng, là mắt xích quan trọng trong mạng lưới cao tốc quốc gia.