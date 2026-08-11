Chiều 10/8, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ một nữ du khách bị tàu hỏa va chạm, hất văng điện thoại khi ghi hình tại khu vực phố cà phê đường tàu.

Bản tin 60s ngày 11/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xôn xao clip nữ du khách bị tàu hỏa hất văng điện thoại tại phố cà phê đường tàu Hà Nội.

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