Thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, cảnh báo lũ quét ở Lai Châu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to trên 100mm; Lai Châu nguy cơ lũ quét, trong khi Biển Đông gió mạnh, sóng cao. Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại các xã/phường: Lê Lợi, Mù Cả, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Tà Tổng, Tủa Sín Chải.

Trên biển, ngày và đêm 11/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4m. Khu vực giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Vĩnh Long và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m; riêng giữa Biển Đông sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu và Điện Biên; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C./.

Thời tiết nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.