Động đất tại Colombia: Ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều người bị mắc kẹt

Giới chức thành phố Pereira cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra trước đó tại miền Tây Colombia, trong khi giới chức Manizales, thủ phủ tỉnh Caldas, xác nhận ảnh hưởng trận động đất cũng khiến 2 người thiệt mạng tại thành phố này.

Cũng tại Manizales, hơn 10 tòa nhà tại thành phố này bị phá hủy hoàn toàn và hơn 20 công trình dân cư bị sập một phần. Rung chấn cũng làm hư hại 2 bệnh viện, cùng nhiều trường học và nhà thờ, buộc toàn bộ 3 tuyến cáp treo đô thị phải tạm dừng hoạt động do phát hiện hư hỏng kết cấu.

Tại thành phố Cali, Thị trưởng Alejandro Eder cho biết ít nhất 20 tòa nhà đã sụp đổ, khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ địa phương đang khẩn trương triển khai công tác ứng cứu và đã đề nghị thủ đô Bogota cùng thành phố Medellin chi viện lực lượng chuyên trách.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Tổng thống Colombia Abelardo De la Espriella đã triệu tập một ủy ban khẩn cấp và thiết lập Sở chỉ huy thống nhất (PMU) tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia (UNGRD) ở thủ đô Bogota.

Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Colombia khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ cho các cộng đồng ở tỉnh Choco, khu vực Vành đai Cà phê (Eje Cafetero) và toàn bộ các vùng bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết chính phủ sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và sát cánh cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cùng ngày, Cục Hàng không Dân dụng Colombia cũng thông báo tạm dừng mọi hoạt động bay tại 6 sân bay thuộc các khu vực Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura để đánh giá an toàn kết cấu.

Trong động thái phản ứng quốc tế đầu tiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực và hỗ trợ cần thiết giúp Colombia khắc phục hậu quả thiên tai./.

Động đất độ lớn 7,4 tại Colombia, rung chấn lan sang các quốc gia láng giềng Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất được xác định tại thị trấn San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 280 km về phía Tây, ở độ sâu 107 km.