Philippines hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan

Ngày 10/8, Chính phủ Philippines đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đảm bảo viện trợ đến được với người dân bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.



Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Claire Castro, chính phủ cũng yêu cầu hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng đã trở về nhà sau khi phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán.

Chính phủ đã hỗ trợ gần 40 triệu peso (660.000 USD) cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở 10 khu vực.



Gió mùa Tây Nam mạnh lên trong khi các cơn bão nhiệt đới Luis và Maymay gây mưa lớn và sạt lở đất ở miền Bắc Philippines, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin 3 ngôi nhà ở thành phố Baguio, miền Bắc Philippines, đã bị vùi lấp sau trận lở đất xảy ra tối 9/8.

Tính đến sáng 10/8, lực lượng chức năng đã đưa được 7 người ra khỏi các đống đổ nát, trong đó 4 người đã thiệt mạng và 3 người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện còn 6 người mất tích.

Ngoài ra, 14 gia đình, tương đương 62 người, đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ đang làm việc trong điều kiện mưa gián đoạn.



Hơn 3.800 binh sỹ, cảnh sát và nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm-cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai ở Philippines và hơn 4.300 người khác đang trong tư thế sẵn sàng.

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD), gần 384.520 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,31 triệu người, bị ảnh hưởng ở 10 khu vực./.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ lũ quét tại Gia Lai Ngày 10/8, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C; trong khi Gia Lai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn.

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