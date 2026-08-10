Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng trăm tỷ euro cho kinh tế châu Âu

Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế và giới nghiên cứu, mức nhiệt kỷ lục và tình trạng hạn hán trong mùa Hè năm nay đã gây ra tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ euro cho nền kinh tế châu Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu khi chi phí khắc phục dự kiến sẽ gia tăng nhanh hơn cả đà tăng của nhiệt độ.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại châu Âu trong năm nay đã tàn phá hoạt động sản xuất điện, vận tải đường thủy và hệ thống y tế công cộng. Trong khi đó, mùa cháy rừng năm nay đang trên đà trở thành mùa cháy rừng tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại châu Âu.

Các chuyên gia kinh tế cho biết nhiệt độ đã phá vỡ các mức cao kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7. Hoạt động giao thương trên sông Rhine và sông Danube, những tuyến huyết mạch vận chuyển hàng hóa quan trọng, đang bị hạn chế nghiêm trọng do mực nước xuống thấp.

Hơn một nửa số lò phản ứng hạt nhân đã phải đóng cửa hoặc giảm công suất hoạt động do gặp khó khăn trong khâu làm mát. Ước tính sản lượng nông nghiệp cũng bị cắt giảm, trong đó sản lượng các loại cây trồng thu hoạch muộn như ngô và hướng dương đã giảm 6-7% ngay trong tháng 7.

Trong khi đó, chi phí ứng phó khẩn cấp như chữa cháy hay cắt giảm lượng điện năng tiêu thị tiếp tục làm gia tăng gánh nặng lên ngân sách.

Ngân hàng ING ước tính việc gián đoạn giao thông trên sông Rhine sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm GDP của Đức - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - trong năm nay.

Trong khi đó, Ngân hàng MBH của Hungary dự đoán cứ mỗi tuần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này phải ngừng hoạt động, GDP nước này sẽ mất 0,1 điểm phần trăm.

Hãng bảo hiểm Allianz của Đức ước tính chỉ riêng đợt nắng nóng kéo dài hai tuần trong tháng 6 đã làm giảm 0,3 điểm phần trăm GDP của châu Âu. Đến năm 2030, biến đổi khí hậu sẽ tước đi từ 5-7% tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế chịu rủi ro cao nhất như Tây Ban Nha, Pháp và Italy.

Chuyên gia kinh tế của Allianz, nhận định tổng hóa đơn thiệt hại cho năm nay sẽ còn lớn hơn rất nhiều, bởi con số hiện tại vẫn chưa tính đến các vụ cháy rừng, hạn hán, các đợt lũ lụt khác nhau hay tác động dự kiến từ hiện tượng El Niño.

Trong bối cảnh nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự đoán chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay, mức tác động này là rất đáng kể.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của Đại học Mannheim cho rằng toàn bộ quy mô thiệt hại kinh tế sẽ chỉ được thể hiện đầy đủ sau nhiều năm nữa.

Chuyên gia này phân tích rằng thông thường thiệt hại nặng nề nhất được cho là sẽ diễn ra trong năm xuất hiện sự kiện cực đoan rồi giảm dần, nhưng nghiên cứu lại cho thấy điều ngược lại.

Tác động kinh tế sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm sau đó do thời tiết cực đoan kích hoạt một chuỗi các hệ quả kinh tế diễn tiến chậm./.

Pháp mở các điểm tắm sông phục vụ người dân trong mùa Hè nắng nóng Thành phố Paris và nhiều địa phương ở Pháp mở cửa các điểm tắm trên sông Seine, sông Marne, một số kênh đào cho phép người dân, du khách bơi lội miễn phí dưới sự giám sát của lực lượng cứu hộ.

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