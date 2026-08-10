Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của khu vực

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố đang chủ động nắm bắt xu thế mới thông qua việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn đến năm 2030.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung vào nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và tiềm năng của kinh tế tầm thấp. Thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và hoạt động truyền thông, Cần Thơ hướng đến việc tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới.

Bên cạnh đó, thành phố chủ động đề xuất áp dụng mô hình “sandbox," thử nghiệm có kiểm soát, nhằm tháo gỡ các rào cản pháp lý liên quan đến hoạt động bay và khai thác thương mại máy bay không người lái (UAV). Đồng thời, quy hoạch không gian tầm thấp cũng được triển khai đồng bộ, đảm bảo sự kết nối giữa các khu vực đô thị, logistics, sân bay và cảng biển, góp phần hình thành mạng lưới vận hành hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng khác là phát triển hạ tầng phục vụ kinh tế tầm thấp. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số hiện đại, bao gồm trung tâm giám sát UAV, hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp (UTM) và mạng kết nối 5G/6G. Song song đó, các bãi đáp, trạm sạc, trung tâm điều hành và logistics cũng sẽ được đầu tư, hướng đến hình thành một hệ sinh thái đồng bộ, an toàn và bền vững.

Đáng chú ý, Cần Thơ sẽ triển khai các khu thử nghiệm thực tế nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình ứng dụng kinh tế tầm thấp. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm nông nghiệp thông minh, logistics, y tế, quản lý đô thị và ứng phó thiên tai. Việc ứng dụng UAV trong sản xuất nông nghiệp, giám sát môi trường hay vận chuyển hàng hóa được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao hiệu quả quản lý.

Song song với đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học được tăng cường nhằm xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ, từng bước làm chủ chuỗi giá trị kinh tế tầm thấp.

Với lợi thế là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu hệ thống giao thông đa dạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tầm thấp. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với không ít thách thức như hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo an toàn bay và thu hút nguồn lực đầu tư.

Có thể thấy, phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ mở ra một lĩnh vực kinh tế mới mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là động lực quan trọng giúp Cần Thơ bứt phá, khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của khu vực trong thời gian tới.

Kinh tế tầm thấp được thành phố Cần Thơ đề ra là mô hình khai thác không gian dưới độ cao 1.000 mét, gắn liền với việc ứng dụng các thiết bị bay không người lái, công nghệ số và hệ thống quản lý không lưu thông minh.

Thành phố Cần Thơ đề ra giai đoạn 2026-2028 sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, bao gồm hệ thống quản lý không gian tầm thấp (UTM), mạng viễn thông tốc độ cao và các trung tâm điều hành UAV. Các mô hình thí điểm trước đó sẽ được đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng ra nhiều lĩnh vực như y tế, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và quản lý tài nguyên môi trường. Đồng thời, Cần Thơ cũng tăng cường thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên quan đến công nghệ tầm thấp.

Giai đoạn 2029-2030 kinh tế tầm thấp sẽ được Cần Thơ tích hợp sâu vào các ngành kinh tế chủ lực của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng dịch vụ. Hệ thống hạ tầng và quản lý được hoàn thiện, đảm bảo an toàn, đồng bộ và hiện đại. Đến năm 2030, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của khu vực, có khả năng cạnh tranh và kết nối với các mô hình phát triển tiên tiến trong nước và quốc tế./.

Điểm nghẽn nào níu bước tăng trưởng kinh tế Cần Thơ? Khi kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm của thành phố Cần Thơ chỉ đạt 6,7% - thấp hơn kịch bản đề ra, áp lực tạo một "cú nước rút" trong hai quý cuối năm đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.