Thị trường vàng “án binh” chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tại châu Á đi ngang trong phiên giao dịch ngày 10/8 sau khi chạm mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên trước đó, trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm các tín hiệu mới từ dữ liệu lạm phát của Mỹ để đánh giá lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 13 giờ 37 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ít biến động và được giao dịch ở mức 4.346,85 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng 0,2%, lên 4.406,80 USD/ounce. Trong phiên 7/8, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 17/6 sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự đoán.

Số liệu cho thấy số lượng việc làm của nền kinh tế Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 7, đồng thời mức tăng việc làm của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Thực tế này đã khiến xác xuất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 giảm một nửa theo dự đoán của thị trường.

Chuyên gia phân tích thị trường của công ty KCM Trade, cho biết số liệu việc làm yếu của Mỹ đã làm giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất, qua đó tạo động lực tăng giá cho kim loại quý này. Chuyên gia này dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giữ được đà hỗ trợ trên ngưỡng 4.300 USD/ounce trong ngắn hạn.

Các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/8 và Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 13/8. Giới phân tích nhận định nếu các số liệu lạm phát hạ nhiệt, nó sẽ củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất và tạo điều kiện để vàng tiếp tục tăng giá.

Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng những biến động tại Trung Đông vẫn là một yếu tố rủi ro kéo dài, bởi bất kỳ sự leo thang căng thẳng mới nào đẩy giá dầu đi lên đều có thể nhanh chóng gây áp lực lên giá vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 64,09 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,6% lên 1.754,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần Tại thị trường châu Á, giá vàng dao động quanh mức 4.345 USD/ounce, sau khi tăng hơn 7% trong tuần trước trong khi giá vàng giao ngay tại thị trường Singapore tăng nhẹ 0,1% lên 4.347,01 USD/ounce.