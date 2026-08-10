Trái cây Việt Nam còn nhiều dư địa tại Thổ Nhĩ Kỳ

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Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang mở ra dư địa đáng kể cho trái cây nhiệt đới Việt Nam, nhất là những sản phẩm mà nước này chưa có lợi thế về điều kiện tự nhiên và sản lượng trong nước. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường còn khá mới này, doanh nghiệp Việt Nam cần vượt qua không ít rào cản về logistics, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chi phí nhập khẩu.

Theo khảo sát của Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, dư địa xuất khẩu trái cây tươi Việt Nam sang thị trường này vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, hiện các loại trái cây tươi của Việt Nam mới xuất hiện hạn chế tại một số siêu thị cao cấp, cửa hàng thực phẩm châu Á hoặc các nhà nhập khẩu chuyên phục vụ cộng đồng người nước ngoài tại Istanbul và Ankara, chưa được phân phối rộng rãi trong hệ thống bán lẻ hiện đại cũng như các chợ đầu mối lớn.

Có nhiều nguyên nhân khiến trái cây tươi Việt Nam chưa phát triển mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển và là một trong những nước sản xuất lớn trên thế giới về nho, táo, anh đào, mơ,... Nguồn cung nội địa dồi dào khiến nhu cầu nhập khẩu trái cây tươi không lớn như tại các thị trường Đông Á hoặc Trung Đông.

Cùng với đó, khoảng cách địa lý lớn giữa hai nước làm tăng đáng kể chi phí logistics và thời gian vận chuyển. Đối với các mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn như xoài, thanh long, chôm chôm hay nhãn, việc duy trì chất lượng sau hành trình vận chuyển dài là một thách thức lớn. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Mặt khác, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có hiệp định thương mại tự do. Nhiều loại trái cây tươi vẫn chịu thuế nhập khẩu theo biểu thuế MFN cùng với các chi phí kiểm dịch, kiểm nghiệm và thông quan, làm giảm sức cạnh tranh so với nguồn cung từ nhiều quốc gia khác.

Dù vậy, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá một số loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam vẫn có tiềm năng phát triển tại thị trường này như dừa tươi, thanh long, xoài, sầu riêng, các loại trái cây cắt đông lạnh và cấp đông IQF.

Vùng trồng thanh long ở xã Hàm Liên, tỉnh Lâm Đồng được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là những sản phẩm mà Thổ Nhĩ Kỳ không có lợi thế sản xuất hoặc sản lượng trong nước rất hạn chế. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, hệ thống khách sạn, nhà hàng, các chuỗi cà phê và xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh, nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới đang tăng dần tại các đô thị lớn như Istanbul, Ankara, Izmir và Antalya.

Song song với đó, số lượng người nước ngoài sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và lượng khách du lịch quốc tế liên tục tăng cũng góp phần mở rộng nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới. Các chuỗi siêu thị lớn như Migros, CarrefourSA và Metro Türkiye đã bắt đầu kinh doanh nhiều loại trái cây nhập khẩu cao cấp, tạo tiền đề để mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai.

Để mở rộng xuất khẩu trái cây tươi sang Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Trước hết, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào công nghệ sau thu hoạch, bao gồm xử lý lạnh, bảo quản, bao gói và logistics nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm sau thời gian vận chuyển dài.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt Nam cũng cần được chú trọng, thay vì chỉ xuất khẩu dưới dạng hàng hóa nguyên liệu. Đồng thời, doanh nghiệp nên ưu tiên hợp tác với các nhà nhập khẩu chuyên kinh doanh thực phẩm cao cấp, chuỗi siêu thị hiện đại và hệ thống phân phối phục vụ ngành khách sạn-nhà hàng (HORECA), nơi có khả năng chấp nhận mức giá cao hơn đối với các sản phẩm chất lượng.

Theo các chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có những rào cản nhất định, song chính khoảng trống đối với các loại trái cây nhiệt đới lại mở ra cơ hội cho Việt Nam. Nếu giải quyết tốt bài toán chất lượng, logistics, tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu, trái cây Việt Nam có thể từng bước mở rộng từ những thị trường ngách vào hệ thống phân phối hiện đại, qua đó khai thác hiệu quả hơn dư địa xuất khẩu tại thị trường này./.

Tăng cường kết nối kinh tế địa phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ là cầu nối vững chắc, tích cực hỗ trợ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Bursa trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác tại Việt Nam.