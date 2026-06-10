Tăng cường kết nối kinh tế địa phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà mới đây đã có chuyến thăm tỉnh Bursa, làm việc với Thống đốc Bursa Erol Ayyildiz, Tỉnh trưởng Bursa Şahin Biba, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Bursa Cüneyt Şener, để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bursa và Việt Nam.

Bursa, nằm ở khu vực Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, từng là cố đô đầu tiên của Đế quốc Ottoman và hiện là một trong những trung tâm quan trọng và phát triển nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ là vùng đất giàu giá trị lịch sử, Bursa còn sở hữu nhiều thế mạnh vượt trội về kinh tế, du lịch và văn hóa.

Thế mạnh kinh tế cốt lõi của tỉnh nằm ở lĩnh vực công nghiệp, tự hào là trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất cả nước và là cái nôi của ngành dệt may truyền thống, đặc biệt là lụa tơ tằm.

Nhờ đất đai trù phú và khí hậu Địa Trung Hải, nền nông nghiệp của Bursa rất phát triển với nhiều nông sản chất lượng cao. Bursa cũng sở hữu tiềm năng du lịch to lớn quanh năm với các hệ thống suối khoáng nóng tự nhiên và quần thể di sản văn hóa độc đáo.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà bày tỏ ấn tượng khi đến thăm Bursa, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ là cầu nối vững chắc, tích cực hỗ trợ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Bursa trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bursa với Việt Nam nói chung và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nói riêng.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà gặp Thị trưởng Bursa, Şahin Biba. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh đạo Bursa dành cho Đại sứ sự đón tiếp trọng thị, bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và thể hiện rất quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác giữa Bursa với Việt Nam, sẵn sàng ký kết văn bản hợp tác với các địa phương phù hợp của Việt Nam, nhấn mạnh việc trao đổi các đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm là cơ sở để tăng cường hiểu biết và mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Với các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp và du lịch, Bursa có nhiều điểm tương đồng và khả năng bổ trợ mạnh mẽ cho các địa phương của Việt Nam.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Bursa dự kiến sẽ cử đoàn gồm 50 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp (cơ khí và chế tạo máy, gia công kim loại và luyện kim, điện và tự động hóa, và một số lĩnh vực bổ trợ khác như dệt may, sản xuất thiết bị đo lường, hệ thống đỗ xe) thăm Việt Nam, tham dự Triển lãm Máy công cụ quốc tế (CMES) vào tháng 8 tới cũng như làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam để tìm hiểu thị trường, cơ hội hợp tác.

Những kết quả tích cực từ chuyến công tác đã tạo nền tảng để khai thác tiềm năng hợp tác giữa Bursa và các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Sự kiện đoàn doanh nghiệp Bursa tới Việt Nam vào tháng 8 tới đây là minh chứng rõ nét cho dư địa hợp tác còn rất lớn giữa hai bên, là cơ hội tốt để hai bên hiện thực hóa các cam kết, biến tiềm năng thành các dự án đầu tư và thương mại cụ thể.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò kiến tạo để những kết nối địa phương này thực sự trở thành những nhịp cầu vững chắc, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Được thiết lập từ năm 1978, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đang trên đà phát triển rất tích cực. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương; chia sẻ kinh nghiệm quản lý; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, đóng góp cho sự phát triển của tổng thể quan hệ giữa hai nước./.

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