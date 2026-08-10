Giá vàng trong nước đảo chiều, tăng 600.000 đồng phiên chiều nay

Sau khi giảm 500.000 đồng ở phiên sáng, chiều nay (10/8) giá vàng trong nước đảo chiều, tăng 600.000 đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 900.000 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 141-145 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.

Cũng trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.344 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 1380 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 6 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng trong nước đi xuống, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 10/8 giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng, chênh lệch giá vàng nội địa và thế giới thu hẹp còn 6 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD tiếp tục tăng.