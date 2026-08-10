Phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam

Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Hasil Sembiring, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đưa ra tại một tọa đàm báo chí quốc tế diễn ra ở Jakarta ngày 10/8.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại tọa đàm với chủ đề “An ninh lương thực Indonesia: Tự chủ và chuỗi cung ứng toàn cầu”, Giáo sư Hasil Sembiring cho biết Việt Nam và Indonesia đã có quá trình trao đổi giống cây trồng và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Ông đánh giá Việt Nam có nhiều kinh nghiệm mà Indonesia có thể học hỏi, đặc biệt là chương trình phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới tăng năng suất đồng thời giảm tác động đến môi trường.



Giáo sư Hasil cũng cho rằng mô hình cơ giới hóa sản xuất lúa quy mô lớn tại miền Nam Việt Nam là kinh nghiệm đáng tham khảo để Indonesia giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh.

Theo ông, những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như cơ giới hóa, giống lúa ngắn ngày, quản lý nước, nông nghiệp số, công nghệ sau thu hoạch và chế biến nông sản.



Theo ông Hasil, Indonesia đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của một quốc gia đông dân với tốc độ tăng dân số khoảng 2,5 triệu người mỗi năm.

Ông cho biết Indonesia đang chuyển đổi ngành nông nghiệp theo 4 hướng chính, gồm cải cách chính sách và đầu vào sản xuất; tăng năng suất và bảo đảm an ninh nguồn nước; phát triển nguồn nhân lực; gia tăng giá trị nông sản.



Indonesia đưa ra chiến lược tăng mạnh sản xuất trong nước đối với những mặt hàng có lợi thế và có khả năng phát triển bền vững, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cân đối nhập khẩu những mặt hàng mà nguồn cung trong nước chưa đủ đáp ứng đủ nhu cầu.

Chính sách nhập khẩu được định hướng nhằm bổ sung thiếu hụt theo mùa, ổn định giá cả và bảo đảm nguồn nguyên liệu, nhưng không làm suy yếu động lực sản xuất.



Theo Giáo sư Hasil, Indonesia cũng xác định bảo đảm an ninh lương thực lâu dài gắn với nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các giải pháp được triển khai gồm nâng cao khả năng kiểm soát nước tưới, sử dụng thông tin khí hậu và hệ thống cảnh báo sớm, phát triển giống chịu hạn, sử dụng phân bón hiệu quả, giảm tổn thất sau thu hoạch và mở rộng nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh.



Bên cạnh lúa gạo, Indonesia chủ trương đa dạng hóa nguồn lương thực với ngô, sắn, sago, cao lương, cây củ, rau quả, chăn nuôi và thủy sản nhằm giảm phụ thuộc vào một mặt hàng duy nhất.



Với chiến lược đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh lương thực, Indonesia kêu gọi hợp tác quốc tế trong 5 lĩnh vực gồm giống; quản lý nước và năng lượng tái tạo; máy móc, công nghệ; bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc; tài chính và các công cụ chia sẻ rủi ro cho nông hộ nhỏ và doanh nghiệp nông nghiệp trẻ./.

Tăng kết nối doanh nghiệp để khai thác dư địa thương mại Việt Nam-Indonesia Việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia sẽ tạo động lực mới mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do, chuyển hóa cơ hội thành các hợp đồng cụ thể.

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