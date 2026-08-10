Hàn Quốc: GS25 chọn trang trại chuối tại Việt Nam làm nguồn cung riêng

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết họ đã lựa chọn một trang trại trồng chuối thuộc thương hiệu Del Monte tại tỉnh Tây Ninh của Việt Nam làm “nông trại chuối chỉ định” dành riêng cho GS25.

Đây là một phần trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm kiểm soát chất lượng và ổn định nguồn cung thực phẩm tươi.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của GS25 cho biết trang trại chuyên trồng giống chuối Cavendish, chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với điều kiện đất đai và nguồn nước thuận lợi, đây được đánh giá là một trong những vùng sản xuất chuối chủ lực của Del Monte tại Việt Nam, có khả năng duy trì chất lượng ổn định và bảo đảm nguồn cung.

Trang trại dành riêng cho GS25 được tổ chức sản xuất và đóng gói phù hợp với mô hình cửa hàng tiện lợi. Chuối được phân loại, đóng gói tại Việt Nam theo quy cách 3-5 quả/túi, thay vì nhập khẩu với số lượng lớn rồi mới đóng gói tại Hàn Quốc.

Theo GS25, cách thức này cho phép doanh nghiệp đặt hàng theo nhu cầu tiêu thụ của từng cửa hàng, qua đó giảm lượng hàng tồn kho, đồng thời nâng cao hiệu quả logistics và vận hành.

Sản phẩm mang tên “Del Monte Fresh Week Banana” được bán tại GS25 với giá 1.990 won (khoảng 1,4 USD)/túi 3-5 quả. GS25 cho biết chuối Việt Nam được hưởng thuế nhập khẩu 0%, trong khi việc phân loại và đóng gói ngay tại Việt Nam góp phần giảm chi phí logistics và nhân công. Doanh nghiệp đã xây dựng nguồn cung ổn định hơn 200.000 túi chuối/tháng.

Trước khi chính thức chỉ định trang trại này làm cơ sở sản xuất riêng, GS25 đã đưa chuối từ đây vào hệ thống bán lẻ từ tháng 3/2026. Đến cuối tháng 7, doanh thu lũy kế của sản phẩm đạt khoảng 700 triệu won (hơn 500.000 USD).

Việc GS25 xây dựng vùng cung ứng chuối riêng tại Việt Nam cho thấy xu hướng các doanh nghiệp bán lẻ Hàn Quốc tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất, phân loại, đóng gói đến phân phối.

Mô hình này giúp doanh nghiệp ổn định nguồn cung, kiểm soát chất lượng và giảm chi phí logistics, qua đó tăng khả năng cạnh tranh về giá của thực phẩm tươi tại thị trường Hàn Quốc./.

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