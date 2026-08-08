Grab bị phạt 1,36 tỷ đồng do vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab, có trụ sở tại Tòa nhà Mapletree Business Centre, số 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng do có 6 hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một trong những vi phạm của Grab là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba. Công ty đồng thời quy định trong điều kiện giao dịch chung những nội dung không được phép theo quy định của pháp luật; điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, Grab không thông báo trước hoặc công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ dưới mọi hình thức cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Công ty cũng không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định.

Ngoài các vi phạm trên, điều kiện giao dịch chung của Grab không quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Công ty cũng không công khai để người tiêu dùng dễ bị tổn thương có thể tiếp cận các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng đối với nhóm người tiêu dùng này theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab, doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục các hành vi vi phạm và thực hiện nộp phạt theo quy định./.

Công ty Grab bị xử phạt do sai phạm trong sử dụng bản đồ Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cho biết hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ "Quần đảo Trường Sa," "Quần đảo Hoàng Sa" trong bản đồ ứng dụng Grab được phát hiện vào ngày 8/4.