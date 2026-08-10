Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong phiên 10/8, nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó thực hiện một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng mạnh 1.363,51 điểm (2,08%) lên 66.970,22 điểm. Đà bứt phá được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và đồng yen suy yếu giúp hỗ trợ lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Thị trường Hàn Quốc cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số KOSPI tăng 40,89 điểm (0,65%) lên 6.299,66 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Chỉ số này có lúc vọt hơn 2% trong phiên sáng nhờ dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào các mã bán dẫn, trước khi đà tăng bị thu hẹp vào cuối phiên do áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Sắc xanh tiếp tục lan tỏa sang thị trường Trung Quốc, với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,1% lên 25.937,49 điểm và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải nhích 0,7% lên 3.966,59 điểm. Các sàn giao dịch tại Đài Bắc (Trung Quốc), Wellington, Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng.

Sự khởi sắc của chứng khoán châu Á nối gót đà thăng hoa từ Phố Wall cuối tuần trước, nơi chỉ số S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới và Nasdaq vọt hơn 1%.

Tâm lý thị trường toàn cầu được củng cố sau khi báo cáo của Mỹ cho thấy nền kinh tế đã mất 23.000 việc làm trong tháng Bảy. Số liệu này báo hiệu sự chững lại của nền kinh tế số một thế giới, khiến tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm mạnh từ 64% xuống còn 43%.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi giá dầu tiếp tục đà tăng. Căng thẳng leo thang sau khi phía Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng hàng loạt yêu sách bao gồm dỡ bỏ phong tỏa các cảng của nước này, chấm dứt trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Việc tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng này tiếp tục bị phong tỏa đang làm tăng rủi ro giá năng lượng trên toàn cầu tiếp tục leo thang.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, chỉ số VN-Index tăng 8,71 điểm (0,49%) lên 1.776,77 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 5,76 điểm (1,96%) xuống 287,68 điểm./.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng nhờ đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ Giới đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sớm hạ nhiệt, qua đó giúp hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/8.

​