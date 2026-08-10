VN-Index tăng gần 9 điểm nhờ nhóm ngân hàng và năng lượng

Thị trường chứng khoán phiên 10/8 diễn biến phân hóa mạnh giữa các sàn. VN-Index tăng 8,71 điểm lên 1.776,77 điểm, trong khi HNX-Index giảm gần 2%. Dòng tiền tập trung tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghiệp và năng lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đạt 1.776,77 điểm, tăng 8,71 điểm. HNX-Index giảm 5,76 điểm xuống 287,68 điểm; UPCOM-Index tăng 0,44 điểm, tương lên 127,32 điểm.

Trên HOSE có 469 mã tăng giá; trong đó có 28 mã tăng trần, trong khi có 226 mã giảm và 819 mã đứng giá. Tâm điểm phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu ngân hàng khi nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt tăng. TCB tăng 5,56%, SHB tăng 2,56%, HDB tăng 1,51%, ACB tăng 1,12%, CTG tăng 0,92%, BID tăng 1,15% và VCB tăng 1,01%. MBB tăng 0,41%, MSB tăng 0,31%, TPB tăng 1,03%, VIB tăng 1,37% và EIB tăng 0,83%.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực với MBS tăng 2,70%, SSI tăng 2,66%, VIX tăng 2,57%, SHS tăng 2,56%, HCM tăng 2,37%, VND tăng 2,40%. VCI tăng 1,61% và VPX tăng 1,78%. LPB giảm 1,13%, trong khi STB đứng giá.

Nhóm công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi GEX tăng 6,31%, GEE tăng 3,58%, CII tăng 3,64%, VSC tăng 3,07% và GMD tăng 1,30%.Một số cổ phiếu nguyên vật liệu cũng tăng mạnh; trong đó, GVR tăng 6,89%, HHP tăng 6,81%, DPM tăng 2,52% và MSR tăng 2,05%. HPG tăng 0,45%.

Nhóm năng lượng đồng loạt tăng với BSR tăng 2,67%, PLX tăng 4,31%, PVT tăng 5,72%, PVD tăng 1,11% và PVS tăng 2,04%. Trong nhóm tiện ích, GAS tăng 6,97% và POW tăng 1,84%.

Ở nhóm tiêu dùng, MWG tăng 2,82%, MSN tăng 0,45%, KDC tăng 0,58%, VNM tăng 0,16% và SAB tăng 3,91%. Cổ phiếu FPT tăng 1,41%.

Trái lại, nhóm bất động sản phân hóa và tạo áp lực lên chỉ số. VIC giảm 3,02% và VHM giảm 1,92%; VPI giảm 0,8%, trong khi NVL đứng giá. Ở chiều tăng, VRE tăng 2,40% và DXG tăng 3,27%.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng ghi nhận nhiều mã tăng mạnh, với DMX tăng 4,88%, FRT tăng 3,79% và MWG tăng 2,82%. Trong khi đó, DGW giảm 2,28% và PNJ giảm 0,14%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 1.793,43 tỷ đồng nhưng bán ra khoảng 2.075,37 tỷ đồng, qua đó bán ròng 281,93 tỷ đồng. Về khối lượng, khối ngoại mua khoảng 57,82 triệu cổ phiếu và bán hơn 61,05 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng khoảng 3,23 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán tập trung tại TCB với giá trị bán ròng khoảng 360,12 tỷ đồng, VHM 247,77 tỷ đồng và FPT 82,20 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, DMX được mua ròng khoảng 170,14 tỷ đồng, VNM 63,81 tỷ đồng, SHB 69,26 tỷ đồng, MBB 50,01 tỷ đồng và SSI 47,90 tỷ đồng.

Theo chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, thị trường có khả năng tiếp tục đi ngang tích lũy trong vùng 1.745-1.800 điểm trong tuần này và chưa đủ lực để bứt phá. Nguyên nhân là thị trường đang trong vùng trũng thông tin khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đã qua, trong khi chính sách trong nước chưa xuất hiện thông tin mới đủ lớn để tạo sự đồng thuận của dòng tiền./.

Chứng khoán tuần tới: VN-Index có vượt được vùng 1.800 điểm? Sau hai tuần hồi phục, VN-Index đang áp sát vùng 1.775-1.800 điểm, trong khi thanh khoản còn thận trọng; dòng tiền ngoại trở lại và kết quả kinh doanh tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường.