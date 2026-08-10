Đồng USD dao động quanh mức đáy 2 tháng

Đồng USD dao động gần mức đáy 2 tháng so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch 10/8, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của đồng xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, ít biến động ở mức 99,6 điểm, áp sát mức thấp nhất kể từ ngày 2/6. Đồng euro nhích nhẹ lên mức 1,1558 USD đổi 1 euro, áp sát ngưỡng cao nhất kể từ giữa tháng 6. Trong khi đó, đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,3490 USD đổi 1 bảng Anh, tiến gần mức cao nhất trong 5 tuần.

Đồng yen Nhật Bản neo ở mức 157,90 yen đổi 1 USD. Mặc dù đã thu hẹp một phần mức tăng ghi nhận sau các đợt can thiệp thị trường trước đó, đồng tiền này vẫn cách xa mức thấp nhất hàng chục năm là khoảng 164 yen đổi 1 USD ghi nhận vào cuối tháng trước.

Báo cáo công bố ngày 7/8 cho thấy số việc làm tại Mỹ giảm trong tháng 7, đồng thời mức tăng việc làm của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Thực tế này đã làm giảm các dự đoán về khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng tới. Thị trường hiện dự đoán xác suất Fed điều chỉnh lãi suất vào tháng 9 chỉ còn khoảng 44%, giảm đáng kể so với mức 67% của một tuần trước đó.

Chuyên gia của ngân hàng BNY cho biết tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ đã kéo các dự đoán về lãi suất thực xuống thấp, qua đó nối dài đà giảm giá của đồng USD, song điều này vẫn chưa tạo thành một kịch bản nới lỏng chính sách rõ ràng. Trong bối cảnh đó, dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ nhiều khả năng sẽ là yếu tố tác động lớn nhất đến các đồng tiền trong tuần này.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 7 của Mỹ được dự đoán sẽ tăng 0,2% so với tháng trước, qua đó nâng tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 2,5% và tiếp tục xu hướng hạ nhiệt dần. Trước đó, tỷ lệ lạm phát tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái được ghi nhận ở mức 2,6%.

Bên cạnh đó, các dữ liệu về Chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ được công bố trong tuần này sẽ cung cấp thêm căn cứ để đánh giá triển vọng lạm phát./.

Đồng USD trước bước ngoặt do đồng yen mạnh lên và số liệu việc làm Mỹ Đồng USD bắt đầu suy yếu khi yen tăng giá và số liệu việc làm Mỹ ảnh hưởng đến chính sách của Fed, tạo biến động lớn trên thị trường ngoại hối.

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