Khu công nghiệp Tân Phước 1 dự kiến đón nhà đầu tư thứ cấp từ quý 1/2027

Ngày 10/8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Quyết định cho Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang thuê đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 5/8/2026, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3 cho Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang thuê 3.437.359,9m2 đất (trong đó có 825.504,4m2 đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp), tại ấp Tân Phát, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn thuê đất kể từ ngày ký quyết định đến ngày 31/5/2074, theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 31/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án.

Theo quyết định, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, tọa độ và diện tích được cho thuê; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nhà đầu tư không được sử dụng đất ngoài vị trí, ranh giới và diện tích được cơ quan có thẩm quyền cho thuê.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3 trao quyết định cho Công ty Cổ phần IDICO Tiền Giang thuê đất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1 có quy mô sử dụng đất 470ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 360 ha, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 97,5% số hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với giai đoạn 2, diện tích khoảng 110ha, hiện còn một hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng; địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang, dự kiến trong tháng 9/2026, dự án sẽ tổ chức động thổ thi công hạ tầng kỹ thuật. Ngay sau khi động thổ, chủ đầu tư triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng quan trọng, gồm nhà máy xử lý nước thải, nhà điều hành khu công nghiệp, trạm biến áp 110kV và nhà máy nước sạch.

Theo kế hoạch, trong quý 1/2027, Khu công nghiệp Tân Phước 1 sẽ bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Việc sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng tạo điều kiện để khu công nghiệp đi vào khai thác, hình thành quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, qua đó tăng khả năng thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh vào địa bàn.

Việc cho thuê đất và chuẩn bị động thổ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng sang triển khai đầu tư xây dựng thực tế. Đây cũng là cơ sở để địa phương và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, từng bước phát huy hiệu quả quỹ đất công nghiệp, tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Điểm đáng chú ý của Khu công nghiệp Tân Phước 1 là vị trí nằm trên hành lang kết nối giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuận lợi tiếp cận các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ và Bến Lức-Long Thành. Bên cạnh đó, khu công nghiệp còn được quy hoạch cảng thủy nội địa, tạo lợi thế phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

Việc chuẩn bị khởi công Khu công nghiêp Tân Phước 1 là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển công nghiệp của Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2030 địa phương sẽ phát triển 18 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.913 ha; trong đó, có 4 khu công nghiệp đang triển khai xây dựng và 14 khu ưu tiên đầu tư mới. Mục tiêu là hình thành hệ thống khu công nghiệp hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, gắn với các trục giao thông chiến lược và các trung tâm logistics, tạo nền tảng thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử và công nghệ cao.

Hiện, các khu công nghiệp đang hoạt động của Đồng Tháp có tỷ lệ lấp đầy trên 93%, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước. Quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê ngày càng thu hẹp, trong khi nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục tăng. Vì vậy, việc sớm triển khai Khu công nghiệp Tân Phước 1 không chỉ bổ sung nguồn cung đất công nghiệp mà còn tạo điều kiện đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khi hạ tầng giao thông liên vùng đang được hoàn thiện.

Cùng với mạng lưới cao tốc và hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa đang hình thành, các khu công nghiệp mới như Tân Phước 1 sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Tháp trong thu hút FDI và các dự án công nghiệp quy mô lớn.

Đây cũng là tiền đề để địa phương mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-dịch vụ, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức cao trong giai đoạn tới./.

Đưa Đồng Tháp vươn lên nhóm dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nông nghiệp hiện đại, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.