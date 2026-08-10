Agribank dành gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng cho động lực tăng trưởng

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chương trình triển khai từ nay đến năm 2028 với lãi suất ưu đãi giảm từ 1,0%-2,0%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank. Chính sách này áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các dự án xanh.

Sự chủ động vào cuộc của Agribank ngay từ thời điểm có chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước không chỉ thể hiện vai trò trách nhiệm của ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trước các nhiệm vụ chính trị - kinh tế được giao, mà còn cho thấy khả năng bố trí nguồn lực, sự phản ứng nhanh trong định hướng điều hành. Qua đó có các giải pháp kịp thời tạo động lực khơi thông dòng vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục là ngân hàng chủ lực, đi đầu triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, hướng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP, Agribank đã phê duyệt 22 dự án nhà ở xã hội cho chủ đầu tư và 650 khách hàng là người mua nhà.

Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, doanh số cho vay lũy kế chương trình đạt 20.872 tỷ đồng với 12.980 lượt giải ngân cho khách hàng. Chương trình cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, số tiền cam kết cho vay đạt 28.915 tỷ đồng./.

Agribank dành 55.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất doanh nghiệp sản xuất Agribank hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất với 55.000 tỷ đồng vay ưu đãi từ 5,6%-7% lãi suất giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả vốn.