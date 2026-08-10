Các ETF bitcoin ghi nhận tuần hút vốn mạnh nhất kể từ tháng 4/2026

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin niêm yết tại Mỹ vừa ghi nhận tuần hút vốn mạnh nhất kể từ tháng 4/2026, sau một vụ tấn công mạng làm dấy lên những lo ngại mới về rủi ro trong việc tự lưu giữ tài sản kỹ thuật số.

Các ETF bitcoin, vốn cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá bitcoin mà không cần trực tiếp nắm giữ hay tự bảo quản đồng tiền số, đã thu hút hơn 850 triệu USD trong tuần qua (kết thúc ngày 9/8).

Dòng vốn vào ETF tăng mạnh sau khi thông tin về một lỗ hổng liên quan đến ví lạnh Coldcard do công ty Coinkite Inc. của Canada (Ca-na-đa) sản xuất được công bố.

Vụ việc trên khiến số bitcoin trị giá ước tính 130 triệu USD bị đánh cắp. Theo một số nhà phân tích, sự cố này có thể khiến nhà đầu tư chuyển sang các sản phẩm tiền số được quản lý và giám sát chặt chẽ hơn trên Phố Wall.

Ông Eric Balchunas, nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence, nhận định: “Vụ tấn công Coldcard có thể khiến các ETF bitcoin giao ngay trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với một số nhà đầu tư, kể cả những người đã nắm giữ bitcoin trong thời gian dài”.

Coldcard là thiết bị phần cứng do công ty công nghệ Canada Coinkite phát triển. Thiết bị này lưu trữ khóa riêng (private key) hoàn toàn ngoại tuyến, hay còn gọi là "ví lạnh", nhằm phục vụ những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong thời gian dài.

Việc không kết nối Internet vốn được xem là lớp bảo vệ quan trọng nhất giúp Coldcard trở thành một trong những ví Bitcoin an toàn nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, sự cố của Coinkite đã đặt quan niệm này trước những nghi vấn mới. Một lỗ hổng trong một số phiên bản phần mềm của Coinkite khiến thông tin dùng để bảo mật một số ví trở nên dễ đoán hơn dự kiến.

Nhờ đó, tin tặc có thể giành quyền kiểm soát các ví bị ảnh hưởng và đánh cắp Bitcoin mà không cần trực tiếp truy cập vào thiết bị Coldcard.

Trong tuyên bố gửi Bloomberg News ngày 6/8, Coinkite cho biết công ty đang tập trung hỗ trợ những khách hàng bị ảnh hưởng. Vụ tấn công là đòn giáng mới nhất đối với những người nắm giữ bitcoin, sau khi đồng tiền số này đã giảm khoảng 50% so với mức cao kỷ lục thiết lập hồi tháng 10/2025.

Kể từ tháng 6/2026, Bitcoin chủ yếu dao động trong biên độ hẹp từ 60.000-67.000 USD/BTC, với mức biến động giá tương đối hạn chế.

Chính vì vậy, việc nhu cầu đối với ETF bitcoin tăng mạnh trong những ngày gần đây càng đáng chú ý, bởi dòng vốn lớn đổ vào các quỹ này không đi kèm một đợt tăng giá mạnh của bitcoin.

Ông Rajiv Sawhney, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư quốc tế tại Wave Digital Assets, cho rằng diễn biến này cho thấy lượng bitcoin mới được đưa vào thị trường đang có xu hướng chuyển từ hình thức nhà đầu tư tự lưu giữ sang các sản phẩm đầu tư do những tổ chức tài chính quản lý.

Tuy nhiên, chuyển sang ETF không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Đơn vị lưu ký tiền số cho một ETF vẫn có thể trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng, dù các công ty tài chính lớn thường có đội ngũ an ninh chuyên trách và nhiều lớp bảo vệ để bảo đảm an toàn cho tài sản của khách hàng.

Ông Balchunas cho biết: “Không có gì bảo đảm nhà đầu tư sẽ tránh được thiệt hại nếu đơn vị lưu ký của một ETF bị xâm nhập. Tuy nhiên, một sự cố như vậy nhiều khả năng sẽ ngay lập tức khiến các cơ quan quản lý vào cuộc và dẫn tới một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.”

Theo ông, điều này có thể giúp một số nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn tiếp cận bitcoin thông qua các định chế tài chính lớn./.

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