AUD có thể tiến gần mức cao nhất trong 3 thập kỷ so với đồng yen

Đồng AUD có thể tăng trở lại gần mức cao nhất trong 35 năm so với đồng yen khi tác động từ hoạt động can thiệp tiền tệ của Nhật Bản giảm dần, trong khi lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tiếp tục hỗ trợ đồng tiền này.

Tỷ giá giữa đồng AUD và đồng yen đã phục hồi sau khi giảm hơn 4%, xuống quanh mức 109 yen/AUD sau hoạt động can thiệp tiền tệ của Nhật Bản. Tỷ giá kết thúc tuần trước ở khoảng 111,52 yen/AUD.

Theo một chuyên gia của AT Global Markets, mục tiêu ban đầu của đồng AUD sẽ là ngưỡng 113,38 yen/AUD, trước khi đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh quanh vùng đỉnh của năm là 114,80 yen/AUD.

Kỳ vọng tỷ giá tiếp tục phục hồi củng cố quan điểm cho rằng các biện pháp can thiệp của nhà chức trách Nhật Bản chỉ có thể hỗ trợ yen trong thời gian ngắn so với những đồng tiền được hậu thuẫn bởi mức lãi suất cao hơn.

Khi RBA chuẩn bị đưa ra quyết định chính sách tiếp theo, các chuyên gia ngày càng cho rằng chênh lệch lãi suất sẽ lấn át những nỗ lực bình ổn thị trường của Tokyo.

Một chuyên gia nghiên cứu ngoại hối tại tập đoàn ANZ ở Sydney, cho rằng phần lớn sự điều chỉnh của yen đã hoàn tất. Bà nhận định khả năng Nhật Bản tiếp tục can thiệp là không cao, trong bối cảnh Mỹ đã phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng phối hợp hành động.

Về phía Australia, chuyên gia này dự báo RBA sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến địa chính trị và giá năng lượng. Chuyên gia phân tích thị trường của AT Global Markets Australia, cho rằng những cải thiện về tình hình địa chính trị có thể tiếp tục củng cố đà tăng cho đồng AUD.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều lạc quan. Một chiến lược gia ngoại hối tại Commonwealth Bank of Australia, cho rằng đà tăng của AUD trước đồng yen sẽ sớm hụt hơi và có thể quay đầu giảm về mức 108 yen vào cuối quý này, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên gây áp lực lên các đồng tiền hàng hóa.

Giới giao dịch hiện tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của RBA vào ngày 11/8. RBA được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất, dù thị trường hoán đổi vẫn đang tính đến khả năng khoảng 50% ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm./.

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