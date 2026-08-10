Ấn Độ nhập khẩu dầu thô Nga cao kỷ lục tháng thứ hai liên tiếp

Lượng dầu thô Ấn Độ nhập khẩu từ Nga tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 7/2026, cho thấy nguồn cung giá cạnh tranh từ Nga vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược bảo đảm năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, bất chấp các biện pháp trừng phạt ngày càng siết chặt của phương Tây.

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhập khẩu khoảng 2,8 triệu thùng dầu thô Nga/ngày trong tháng 7, mức cao nhất từ trước tới nay và là tháng thứ hai liên tiếp lập kỷ lục.

Con số này chiếm khoảng 55,5% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, vốn đạt hơn 5 triệu thùng/ngày trong tháng. So với tháng 6, khối lượng dầu Nga nhập khẩu tăng 2,1%.

Tính theo giá trị, Ấn Độ đã mua khoảng 5,5 tỷ euro dầu thô Nga trong tháng 7, chiếm 87% tổng kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Nếu tính cả than đá và các sản phẩm dầu mỏ, tổng giá trị năng lượng Nga mà Ấn Độ nhập khẩu trong tháng đạt khoảng 6,4 tỷ euro, đưa nước này trở thành khách hàng lớn thứ hai của nhiên liệu hóa thạch Nga, sau Trung Quốc.

Đáng chú ý, mức tăng nhập khẩu lần này không tập trung tại hai đầu mối tiếp nhận dầu Nga lớn là Jamnagar và Paradip mà đến từ nhiều cảng nhỏ hơn.

Lượng dầu cập cảng HMEL Mundra tăng 58% so với tháng trước, Vadinar tăng 35% và Mumbai tăng 37%. Trong khi đó, lượng nhập qua Jamnagar gần như không đổi và Paradip giảm 22%. Điều này cho thấy mạng lưới tiếp nhận và chế biến dầu Nga tại Ấn Độ đang ngày càng được mở rộng.

Nga gần như không đóng vai trò đáng kể trong nguồn cung dầu cho Ấn Độ trước năm 2022, với lượng xuất khẩu năm 2021 dưới 100.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 2,5% tổng nhập khẩu của New Delhi.

Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát và các khách hàng châu Âu giảm mua, dầu Nga được chào bán với mức giá cạnh tranh hơn tại châu Á.

Lượng dầu Nga nhập vào Ấn Độ tăng lên khoảng 740.000 thùng/ngày năm 2022 và gần 1,8 triệu thùng/ngày năm 2023, đưa Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của nước này.

Theo CREA, giá trung bình dầu Urals của Nga trong tháng 7 giảm 3% xuống 60,22 USD/thùng. Nhu cầu ổn định từ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang giúp Nga duy trì một thị trường xuất khẩu quan trọng trong bối cảnh doanh thu năng lượng của Moskva chịu sức ép, đồng thời giúp các doanh nghiệp lọc dầu Ấn Độ bảo đảm nguồn nguyên liệu cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm tinh chế.

Diễn biến này tiếp tục khẳng định vị trí ngày càng lớn của Ấn Độ trong dòng chảy dầu mỏ toàn cầu: vừa là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga, vừa là trung tâm chế biến và tái xuất các sản phẩm dầu mỏ sang những thị trường lớn trên thế giới./.

Nga sẵn sàng tăng mạnh nguồn cung dầu và LNG cho Ấn Độ Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ tiếp tục được củng cố khi Moskva cam kết tăng nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho New Delhi trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

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