Việt Nam-Australia định hướng mở rộng đầu tư phát triển chuỗi giá trị lúa gạo

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia từ ngày 9-12/8 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 10/8, tại Sydney (Australia), thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các buổi làm việc quan trọng với Tổng Giám đốc Tập đoàn SunRice và lãnh đạo Đại học RMIT.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn SunRice, do ông Paul Serra, Tổng Giám đốc Tập đoàn SunRice dẫn đầu, hai bên trao đổi về hoạt động của SunRice tại Việt Nam, định hướng mở rộng đầu tư và các cơ hội hợp tác trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã ghi nhận hoạt động và cam kết lâu dài của SunRice tại Việt Nam; đồng thời, hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, tăng cường liên kết với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chế biến, lưu trữ, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm gạo Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò đặc biệt quan trọng. Việt Nam khuyến khích SunRice tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; chế biến sâu; nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Theo Bộ Tài chính, hai bên đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, lâu dài và có khả năng nhân rộng, qua đó vừa nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam, vừa góp phần củng cố hợp tác Việt Nam-Australia trong nông nghiệp, khoa học công nghệ, phát triển xanh và an ninh lương thực.

SunRice là doanh nghiệp thực phẩm gạo hàng đầu của Australia, có thế mạnh trong tổ chức chuỗi giá trị, quản trị chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và kết nối thị trường quốc tế. Tập đoàn bắt đầu thu mua gạo từ Việt Nam từ năm 2012 và hiện đã có hoạt động chế biến tại Đồng Tháp; đồng thời, hợp tác với nông dân, các cơ sở nghiên cứu và đối tác trong nước nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của chuỗi lúa gạo.

Bộ Tài chính cho biết thêm, cuối giờ chiều 10/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT, do Giáo sư Alec Cameron, Phó Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Đại học RMIT dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về hoạt động của RMIT tại Việt Nam, định hướng hợp tác trong thời gian tới và kế hoạch tiếp tục mở rộng hiện diện của RMIT tại Việt Nam, trong đó có phát triển cơ sở mới tại Hà Nội và mở rộng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời RMIT khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận những đóng góp của RMIT trong hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy mô hình giáo dục quốc tế và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. RMIT Việt Nam hiện có khoảng 12.000 sinh viên, hơn 1.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên, với hơn 25.000 sinh viên đã tốt nghiệp.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia; trong đó, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác quan trọng. Việt Nam hoan nghênh RMIT tiếp tục mở rộng hoạt động; đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới và các ngành Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.

“Hai bên nhất trí hướng tới các chương trình hợp tác ngày càng thực chất, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, qua đó, đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Australia," Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết./.

Thương mại Việt Nam-Australia hướng tới những động lực tăng trưởng mới Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp hai nước tăng kết nối, hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại 2 bên lên 20 tỷ USD.