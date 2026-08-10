Vietcombank Tower: Tiêu chuẩn ESG và sức hút trung tâm tài chính

Trong nhiều năm, quy mô tài sản và lợi nhuận được xem là những thước đo quan trọng nhất đối với các định chế tài chính. Tuy nhiên, cùng với sự nổi lên của ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và yêu cầu phát triển bền vững, giới đầu tư ngày càng quan tâm tới một yếu tố khác: cách doanh nghiệp quản trị những tài sản chiến lược gắn với thương hiệu, hệ sinh thái kinh doanh và giá trị dài hạn.

Những tòa tháp phía sau sức mạnh của các trung tâm tài chính

Năm 2025, JPMorgan Chase đưa vào vận hành trụ sở mới với vốn đầu tư 3 tỷ USD tại 270 Park Avenue, New York. Trong các thông tin công bố, JPMorgan không xem đây đơn thuần như một dự án bất động sản mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nơi tập trung các hoạt động công nghệ, đổi mới sáng tạo và vận hành cốt lõi của tập đoàn.

Tại Hong Kong, HSBC Main Building từ lâu đã trở thành biểu tượng của khu Central. Hay ở Singapore, DBS, OCBC hay UOB hiện diện tại Marina Bay và Raffles Place - nơi tập trung các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, hãng luật quốc tế và tập đoàn đa quốc gia.

Lịch sử phát triển của các trung tâm tài chính lớn cho thấy thành công thường không đến từ một doanh nghiệp riêng lẻ mà từ khả năng hình thành các cụm doanh nghiệp có mức độ kết nối cao. Ngân hàng cần doanh nghiệp còn doanh nghiệp cần nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần công ty luật, kiểm toán, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ. Khi tất cả cùng hiện diện trong một không gian tập trung, chi phí giao dịch giảm xuống, khả năng kết nối tăng lên và cơ hội hợp tác được mở rộng.

Đó là lý do New York có Midtown Manhattan, Hong Kong có Central hay Singapore có Marina Bay. Những khu vực này nổi tiếng không chỉ bởi các tòa nhà cao tầng mà bởi khả năng quy tụ cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

ESG và cách nhìn mới về tài sản

Nếu trước đây giá trị của một công trình chủ yếu được đánh giá thông qua vị trí, diện tích hay giá thuê, thì ngày nay các tiêu chí đó không còn đủ.

Các báo cáo của Savills, JLL và CBRE gần đây ghi nhận xu hướng “flight-to-quality” (dịch chuyển đầu tư theo chất lượng), khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những tòa nhà có chất lượng vận hành cao, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, hiệu quả năng lượng và trải nghiệm người sử dụng.

Điều này phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy quản trị: tài sản không còn được nhìn nhận đơn thuần như nơi làm việc hay nguồn tạo doanh thu, mà trở thành một phần của chiến lược phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Xu hướng này cũng đang tác động tới cách các thành phố thu hút đầu tư. Tại nhiều trung tâm tài chính, những công trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và hiệu quả vận hành ngày càng được xem là một phần của hạ tầng kinh doanh hiện đại.

Xu hướng này cũng có thể quan sát tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức tài chính bắt đầu nhìn nhận các tài sản gắn với thương hiệu như một phần của chiến lược phát triển bền vững. Phía Vietcombank - một trong những định chế lớn nhất cả nước cho biết, định hướng phát triển bền vững không chỉ thể hiện qua hoạt động tài chính xanh hay quản trị doanh nghiệp mà còn phản ánh trong cách ngân hàng đầu tư và vận hành các tài sản chiến lược.

Năm 2025, Vietcombank tiếp tục nằm trong tốp 20 doanh nghiệp có Chỉ số phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam (VNSI) năm thứ ba liên tiếp, đồng thời được bình chọn dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo, kinh doanh hiệu quả và ESG Việt Nam Xanh.

Vietcombank Tower tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, công trình đạt các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững và vận hành tòa nhà. (Ảnh: Vietnam+)

Ở cấp độ tài sản, định hướng này được phản ánh thông qua Vietcombank Tower tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC), các công trình đạt chứng nhận LEED được thiết kế để vận hành hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người sử dụng.

Vietcombank Tower hiện đạt chứng nhận LEED Platinum và WELL Core Gold - những tiêu chuẩn quốc tế được nhiều doanh nghiệp toàn cầu sử dụng để đánh giá chất lượng môi trường làm việc, hiệu quả vận hành và các yếu tố phát triển bền vững của một công trình.

Không chỉ theo đuổi các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và phát triển bền vững, công trình còn mang dấu ấn riêng trong ngôn ngữ thiết kế. Phần đỉnh tháp kim loại giật cấp được kiến trúc sư danh tiếng César Pelli lấy cảm hứng từ biểu tượng chiếc mũ của Vua Hùng, tạo nên một điểm nhấn thị giác độc đáo, đồng thời gợi nhắc những giá trị văn hóa Việt Nam.

Sau một thập kỷ hoạt động, công trình không chỉ là nơi đặt văn phòng của Vietcombank mà còn trở thành địa chỉ làm việc của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tiêu dùng, thương mại và dịch vụ chuyên nghiệp như Heineken, Johnson & Johnson, Shiseido, Sumitomo, Sojitz, Baker McKenzie hay Sun Life. Tỷ lệ lấp đầy duy trì khoảng 97% trong nhiều năm gần đây cho thấy sức hút của những không gian kinh doanh có chất lượng vận hành cao và khả năng kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Từ JPMorgan tại New York, HSBC tại Hong Kong đến Vietcombank Tower tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy những công trình biểu tượng ngày nay không chỉ phản ánh vị thế của một tổ chức. Trong kỷ nguyên ESG, những tài sản này còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn của hệ sinh thái doanh nghiệp và trung tâm tài chính nơi chúng hiện diện./.

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